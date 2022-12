Katie Holmes chia tay tình trẻ sau 8 tháng hẹn hò

Hôm 17.12, Us Weekly dẫn lời nguồn tin độc quyền rằng Katie Holmes và Bobby Wooten III đã chia tay vào tuần trước. “Katie không còn nhắc đến Bobby với bạn bè của mình nữa. Cả hai nhận ra họ không phù hợp để gắn bó lâu dài”, nguồn tin của tạp chí này nói thêm. Hiện hai nhân vật chính đều giữ im lặng trước thông tin họ đã “đường ai nấy đi”.

Tháng 4.2022, Katie Holmes và Bobby Wooten III bắt đầu làm dấy lên tin đồn hẹn hò khi dạo chơi tình tứ ở New York (Mỹ) và “khóa môi” say đắm trên đường phố. Sao phim First Daughter khá nghiêm túc với mối quan hệ mới khi giới thiệu bạn trai kém tuổi với mẹ ruột. Không lâu sau, bộ đôi nổi tiếng công khai sánh bước trên thảm đỏ The Silver Ball, thậm chí Bobby Wooten III còn bày tỏ niềm hạnh phúc khi người yêu dự sự kiện cùng mình. Tháng 7 vừa qua, Katie Holmes đưa tình trẻ tham dự buổi ra mắt tác phẩm Alone Together của cô tại Liên hoan phim Tribeca.

Cặp đôi này liên tục gây chú ý với những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Minh tinh 44 tuổi cũng dành nhiều thời gian để hòa nhập với người thân, bạn bè của Bobby Wooten III và được gia đình của nam nhạc sĩ yêu quý. “Katie và Bobby luôn tình cảm với nhau, họ lúc nào trông cũng rất say đắm bên nhau và không quan tâm đến việc ai nhìn thấy điều đó”, một nguồn tin tiết lộ với Us Weekly.





Katie Holmes sinh năm 1978, gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng tạo được tiếng vang với vai Joey Potter trong loạt phim Dawson's Creek (1998 - 2003). Cô cũng gây chú ý với các tác phẩm: The Ice Storm, First Daughter, The Gift, Mad Money… Năm 2022, nữ diễn viên tham gia dự án Alone Together với vai trò biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn.

Đằng sau màn ảnh, Katie Holmes gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân tốn giấy mực với tài tử Tom Cruise (từ 2006 đến 2012) và hiện một mình nuôi con gái Suri Cruise (16 tuổi). Sau đổ vỡ với ngôi sao loạt phim Mission: Impossible, minh tinh có cuộc tình kín tiếng với nam diễn viên Jamie Foxx (từ 2013 đến 2019), công khai hẹn hò đầu bếp Emilio Vitolo Jr (từ 2020 đến 2021).