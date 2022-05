Kết hợp 3 thói quen này có thể giảm tới 61% nguy cơ mắc ung thư

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng kết hợp ba thói quen thường xuyên có thể giảm đáng kể nguy cơ ung thư tới 61%.

Một báo cáo mới trên tạp chí Frontiers of Aging tiết lộ sự kết hợp của 3 yếu tố: tập thể dục, bổ sung Omega-3 và vitamin D có thể làm giảm xác suất phát triển các bệnh ung thư nặng tới 61%, theo Eat This, Not That!

Thử nghiệm đã quan sát 2.157 người tham gia, từ 70 tuổi trở lên, trong 3 năm ở Bồ Đào Nha, Áo, Đức, Pháp và Thụy Sĩ.

Nhiệm vụ là quan sát tác động của liều lượng Omega-3, vitamin D3 hằng ngày và các bài tập rèn luyện sức mạnh dễ dàng tại nhà đối với mỗi cá nhân.

Các phương pháp điều trị được thực hiện theo các nhóm khác nhau để xác định phương pháp nào (hoặc kết hợp các phương pháp) có thể làm giảm khả năng ung thư xâm lấn. (Ung thư xâm lấn là khi bệnh lây lan qua vùng mô nơi nó bắt đầu, di chuyển vào các mô khỏe mạnh xung quanh nó).

Theo tiến sĩ Heike Bischoff-Ferrari ở Bệnh viện Đại học Zurich (Thụy Sĩ), sự kết hợp giữa Omega-3, vitamin D3 và tập thể dục đã giúp những người tham gia không phát triển ung thư xâm lấn.





Nghiên cứu cho thấy khi cả ba thói quen này được duy trì thường xuyên, nguy cơ mắc bệnh ung thư có thể giảm xuống 61% một cách ấn tượng.

Tiến sĩ Bischoff-Ferrari lưu ý, "Kết quả của chúng tôi, mặc dù dựa trên nhiều so sánh và yêu cầu nhân rộng, có thể chứng minh là có lợi cho việc giảm gánh nặng ung thư".

Đây là lần đầu tiên điều tra sự kết hợp của ba biện pháp phòng ngừa để giảm khả năng phát triển các bệnh ung thư mạnh.

Tiến sĩ Bischoff-Ferrari giải thích rằng các nhà nghiên cứu đã đi ra ngoài khuôn khổ trong nghiên cứu này, không tập trung vào các yếu tố đóng góp đã biết như bức xạ mặt trời và hút thuốc, theo Eat This, Not That!