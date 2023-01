Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền điều trị đột quỵ

Tại hội nghị, các chuyên gia cho biết, đột quỵ não là trạng thái cấp cứu khẩn cấp, nếu không xử lý sớm sẽ để lại di chứng rất nặng nề. Có 2 loại đột quỵ là đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ do xuất huyết não. Trong đó, đột quỵ do thiếu máu cục bộ xảy ra do tình trạng tắc nghẽn trong động mạch. Theo thống kê, hiện nay có đến khoảng 85% ca bệnh đột quỵ thuộc nhóm này. Đột quỵ do xuất huyết não là tình trạng vỡ mạch máu não làm chảy máu vào nhu mô não, khoang dưới nhện hay não thất. Có khoảng 15% trường hợp đột quỵ hiện nay là do xuất huyết não.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phải cơn thiếu máu não thoáng qua. Đây là tình trạng đột quỵ nhỏ, dòng máu cung cấp cho não bộ bị giảm tạm thời. Người bệnh có những triệu chứng của đột quỵ nhưng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, thường kéo dài khoảng vài phút. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà người bệnh cần lưu ý.

Mỗi năm VN có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ. Đột quỵ não là căn nguyên gây tử vong, tàn phế hàng đầu. Trong Đông y, bệnh đột quỵ não đã được mô tả hàng ngàn năm nay là “trúng phong” cùng biểu hiện bệnh đột ngột, bệnh nhân hôn mê hoặc bị yếu, liệt mặt, tay hoặc liệt nửa người.

Đột quỵ não là nguyên nhân dẫn tới tử vong đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau ung thư và tim mạch, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế. Đặc biệt, đột quỵ hay xảy ra vào mùa lạnh và khi thời tiết thay đổi đột ngột. Bệnh hoàn toàn có thể được dự phòng bằng cách kiểm soát các yếu tố nguy cơ như: tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, hút thuốc lá, stress...





Tại hội nghị, các lương y, bác sĩ hoạt động trong ngành y tế, cả lĩnh vực Đông và Tây y, được cập nhật, trao đổi kiến thức, chia sẻ điểm mạnh, từ đó kết hợp cùng nhau, tạo hiệu quả tối ưu trong phòng ngừa và điều trị bệnh đột quỵ não, đặc biệt trong thời điểm mùa lạnh như hiện nay.

Theo TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y VN, đột quỵ não trong giai đoạn cấp cứu cần xử lý rất sớm để cứu sống người bệnh, hiện là thế mạnh của y học hiện đại. Giai đoạn cấp cứu, Đông y cũng có các bài thuốc giúp người bệnh giảm nguy cơ di chứng tai biến mạch não (đột quỵ).

Với người bệnh qua giai đoạn cấp cứu bị di chứng (liệt mặt, liệt tay chân, nói khó, sa sút trí tuệ...), cần được điều trị phục hồi chức năng. Đây là ưu thế của y học cổ truyền, thông qua châm cứu, xoa bóp, dùng thuốc và kết hợp tập phục hồi sẽ giúp người bệnh phục hồi toàn diện. Cấp cứu sớm khi đột quỵ để được cứu sống, phục hồi chức năng sớm nếu bị di chứng để tránh tàn phế là các yếu tố quan trọng trong điều trị đột quỵ.