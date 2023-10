Kết quả cuộc thi viết 'Tiết kiệm điện thành thói quen'

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức, diễn ra từ ngày 1.6 - 31.8.2023. Sau 3 tháng diễn ra sôi nổi, cuộc thi đã nhận được 523 bài dự thi của độc giả từ khắp các tỉnh thành đất nước. Các tác giả cũng đa dạng độ tuổi, trong đó tác giả trẻ nhất chỉ mới 12 tuổi và tác giả lớn tuổi nhất là 86 tuổi.

Ban tổ chức đã lựa chọn các bài viết chất lượng để đăng tải trên nhật báo Thanh Niên và báo điện tử thanhnien.vn. Các bài dự thi đã góp phần lan tỏa ý thức tiết kiệm điện trong cá nhân và doanh nghiệp, gợi mở nhiều giải pháp tiết kiệm điện thiết thực, tạo ảnh hưởng tích cực đến thói quen sử dụng điện cũng như ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường bền vững.

Từ các bài viết chất lượng đã đăng tải trên các kênh của Thanh Niên, Ban tổ chức đã chọn hơn 70 bài lọt vào vòng chung khảo.

Ban giám khảo chấm chung khảo do nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, làm Trưởng ban; các thành viên là nhà thơ Lê Minh Quốc và tiến sĩ Nguyễn Công Tráng - giảng viên Khoa Điện - Điện tử Trường đại học Tôn Đức Thắng. Sau thời gian làm việc khách quan, công tâm, Ban giám khảo đã chọn ra được các tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Nghệ sĩ Minh Nhí (thứ hai từ trái qua) cùng giám khảo cuộc thi - nhà thơ Lê Minh Quốc và bà Nguyễn Tống Ý Nhi - đại diện khách hàng hộ gia đình tiêu dùng điện chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm điện tại buổi lễ phát động cuộc thi viết “Tiết kiệm điện thành thói quen” Độc Lập

Kết quả cụ thể như sau (*):

Giải viết về các tổ chức, doanh nghiệp

Giải Nhất: Học theo Bác, lính biên phòng "siêu" tiết kiệm điện, tác giả Nguyễn Văn Hội (Long An)

Giải Nhì: Tắt khi không sử dụng điện "mọi lúc mọi nơi", tác giả Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp); Lan tỏa tinh thần tiết kiệm điện từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất, tác giả Võ Gia Hân (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Giải Ba: Người dân Quảng Trị chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng, tác giả Hoàng Hữu Hóa (Quảng Trị); Sáng kiến "nhỏ như con thỏ" nhưng hiệu quả lớn ở Hà Nội, tác giả Đinh Thành Trung (Hà Nội); Nhà nhà tiết kiệm điện ở quê tôi, tác giả Nguyễn Tuấn Anh (Quảng Ngãi).

Giải Khuyến khích: Chuyện lạ đời, ở... phim trường cũng tiết kiệm điện, tác giả Trần Thị Phương (TP.Thủ Đức, TP.HCM); Tiết kiệm điện thành thói quen: Chuyện nhỏ ở Lữ đoàn chúng tôi, tác giả Nguyễn Ngọc Vũ (Bắc Giang); Hàng rong trên phố nói không với bóng đèn sợi đốt, tác giả Đinh Thành Trung (Hà Nội); Nhóm Zalo cuối tháng... khoe hóa đơn tiền điện, tác giả Tăng Hoàng Phi (Nghệ An); Mang ơn lò sấy năng lượng mặt trời quá hết sẩy, tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy (Gia Lai); Ngon lành những dòng điện "0 đồng", tác giả Nguyễn Thanh Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Giải viết về cá nhân sử dụng điện với mục đích sinh hoạt

Giải Nhất: Cụ bà 81 tuổi ở Tiền Giang với sáng kiến tiết kiệm điện "không đụng hàng", tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quốc Đạt (Tiền Giang).

Giải Nhì: Tiết kiệm điện cần chú ý ngay khâu mua sắm các thiết bị sử dụng, tác giả Nguyễn Hà Anh (TP.HCM); Thói quen tiết kiệm điện của bố tôi đã "ngấm vào máu", tác giả Triệu Thị Tuyết Nhung (Phú Thọ).

Giải Ba: "Một người khỏe", cả nhà vui, tác giả Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp); Tôi có bí quyết dạy con tiết kiệm điện bằng... thơ, tác giả Nguyễn Thị Mộng Huyền (Trà Vinh); Những "bí quyết" giúp nhà nông tiết kiệm điện tiền triệu, tác giả Nguyễn Thị Hồng (Đắk Lắk).

Giải Khuyến khích: Tôi là nhân viên điện lực đặc trách... nhà mình, tác giả Nguyễn Hữu Anh Tú (Đồng Tháp); Thói quen của ngoại đã trở thành nếp nhà, tác giả Nguyễn Phạm Gia Nhi (Sơn La); Luôn biết tiết kiệm điện giúp cân đối chi tiêu trong gia đình, tác giả Trần Văn Minh (Hà Nội); Bị phạt vì "dòng sông... lơ đãng", tác giả Nguyễn Hoàng Thảo (TP.HCM); Sống tối giản cho đời thanh thản..., tác giả Nguyễn Văn Công (Hà Nội); Tờ hóa đơn mỗi tháng chỉ 300 ngàn đồng nhờ những thói quen tiết kiệm điện, tác giả Nguyễn Thị Thắm (Đồng Nai); Lối sống dè sẻn từ cha mẹ đã giúp gia đình tôi tiết kiệm điện, tác giả Nguyễn Trường Giang (Đồng Nai); Nên có "thẻ ghi nhớ" để nhắc nhở nhau, tác giả Vân Nhiên (TP.HCM); Chuyện không của riêng ai!, tác giả Đặng Hoàng An (Long An); Mong người lớn có hành động thiết thực tiết kiệm điện, tác giả Thiều Nguyễn Vĩ Dạ (Đắk Lắk); Ông giảng viên tiết kiệm điện, tác giả Lưu Đình Long (TP.HCM); "Khéo co thì ấm" của má, tác giả Nguyễn Đước (TP.HCM); Nhà tôi là "fan cứng" của các thiết bị tiết kiệm điện, tác giả Lê Ngọc Phú (TP.HCM); Cùng nhau tiết kiệm điện để giảm chi phí phát sinh, tác giả Vũ Thị Phương Thúy (Nam Định); Ba mũi giáp công, cả nhà tôi cùng "hợp lực" tiết kiệm điện, tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương (TP.HCM); Thời đại 4.0, mẹ tôi dùng app thông minh để "bắt bài" tiền điện, tác giả Lê Vi Thủy (Gia Lai); Ngôi nhà "ba không" chỉ sử dụng gió trời, tác giả Nguyễn Thanh Dũng (Long An); Khi con gái trở thành tấm gương tiết kiệm điện cho cả nhà, tác giả Lại Ngọc Anh (Hà Nội); Khi pá, mé ở bản đồng lòng giảm tiền điện, tác giả Hoàng Thị Yến (Bắc Kạn); Tôi chấp nhận "khác người", tác giả Cao Văn Quyền (Nghệ An); Kho ý tưởng tiết kiệm điện ở nhà tôi, tác giả Lò Duy Bưu (Buôn Ma Thuột); Làm gì để mỗi tháng chỉ tốn 250 ngàn tiền điện?, tác giả Trần Thị Mừng (Hà Nội); Đời sinh viên nghèo sợ tiền điện tác giả Nguyễn Phương Đông (TP.HCM); Nhớ thời sạc bình, chạy tuabin nước nên tiết kiệm điện theo bản năng, tác giả Mai Đức Bổng (Đồng Nai); Ông bà ngoại và ký ức về chiếc quạt trần cổ, tác giả Nguyễn Văn Khương (Hà Nội); Nhà tôi, ai sử dụng điện không tiết kiệm sẽ bị phạt tiền để trả hóa đơn điện, tác giả Hồ Thị Như Thủy (Thừa Thiên Huế); Những thói quen xưa của cha tôi, tác giả An Nhiên (Hưng Yên); Tiết kiệm điện, có khó gì đâu một thói quen?, tác giả Nguyễn Thị Xí (TP.Quảng Ngãi); Khi bố tôi ra tay giảm tiền điện, tác giả Đinh Thành Trung (Hà Nội); Tiết kiệm điện là giữ lại "tài sản" của chính mình, không phải cho ai khác, tác giả Trịnh Thị Thu (Đắk Lắk).

Ngoài các giải thưởng như thể lệ đã công bố từ đầu cuộc thi, Ban tổ chức cũng quyết định trao giải thưởng Truyền cảm hứng cho tác giả Lê Thị Thúy Liễu, 86 tuổi, ở TP.HCM.

Kính mời bạn đọc đến tham dự buổi tổng kết và trao giải diễn ra vào lúc 9 giờ 00 ngày 25.10.2023 tại trụ sở Tổng công ty điện lực TP.HCM - 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

(*) Ban tổ chức sẽ nhận và trả lời mọi thắc mắc về kết quả cuộc thi trong 7 ngày, kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, Ban tổ chức sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.