Kết quả mở thầu gạo khổng lồ của Indonesia, Việt Nam trúng được bao nhiêu?

Theo chuyên trang thị trường lúa gạo SSRicenews, kết quả gói thầu gạo khổng lồ của Indonesia tháng 10, các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu 3 lô với số lượng 85.000 tấn, chiếm tỷ lệ 17%. Đáng chú ý nhất là "gã khổng lồ" Ấn Độ vừa tham gia lại thị trường xuất khẩu gạo cũng trúng thầu 3 lô với số lượng 80.500 tấn, chiếm tỷ lệ 16%.



Các doanh nghiệp gạo Việt Nam trúng thầu 3 lô với số lượng gần 100.000 tấn ẢNH: CÔNG HÂN

Nước láng giềng của Ấn Độ là Pakistan cũng trúng thầu với tỷ lệ 16%. Tuy nhiên, thấp nhất là Myanmar trúng thầu 54.000 tấn, chiếm tỷ lệ 11%.

Các doanh nghiệp sử dụng gạo có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia trúng thầu tới 200.500 tấn chiếm tỷ lệ 40%.

Các thông tin chi tiết về giá trúng thầu, tên doanh nghiệp chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Thanh Niên, trong đợt mở thầu lần này, Indonesia mua được gạo với giá tốt hơn khá nhiều so với những lần trước nhờ sự tham gia của Ấn Độ. Tuy nhiên, do chất lượng gạo Ấn Độ không tốt bằng các nguồn cung khác như Việt Nam hay Thái Lan nên lượng gạo trúng thầu không cao. Đối với Việt Nam, do nguồn cung hạn chế nên không có nhiều doanh nghiệp tham gia dự thầu. Kết quả thầu gạo lần này sẽ giúp ngăn giá gạo thế giới lao dốc sau khi Ấn Độ bỏ giá sàn xuất khẩu gạo trắng non-basmati.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến trước khi có kết quả thầu gạo của Indonesis, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 534 USD/tấn, Thái Lan 506 USD/tấn, Pakistan 474 USD/tấn và Ấn Độ 453 USD/tấn.

Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạo ở ĐBSCL cho rằng, với kết quả thầu Indonesia lần này có thể tin rằng giá lúa nội địa của Việt Nam từ nay đến cuối năm có thể duy trì mức 7.000 - 8.000 đồng/kg và giá gạo trắng thông dụng xuất khẩu khoảng 530 USD/tấn.