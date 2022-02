Kết quả xổ số hôm nay - KQXS - Xổ số trực tiếp thứ Ba ngày 22.2.2022

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định Trần Quang Thái dùng tài khoản Facebook Thái Hoàng đăng tải nội dung đe dọa lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi và dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.