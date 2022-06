Kết quả xổ số hôm nay - KQXS - Xổ số trực tiếp thứ Năm ngày 23.6.2022

Ngày 22.6, nhân dịp kết thúc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội đã đi khảo sát sản xuất than hầm lò tại Công ty Than Khe Chàm - TKV và tiếp xúc cử tri ngành Than.