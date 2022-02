Kha Ly: Tôi khó chịu ra mặt khi Thanh Duy đóng cảnh nóng với người khác

Cát-sê phim truyền hình của tôi ở mức khá

* Chào Kha Ly, cảm xúc của chị như thế nào khi nhìn lại năm 2021?

- Diễn viên Kha Ly: Năm vừa rồi, tôi tự hào nhất là hoàn thành được những vai diễn mới dành tặng khán giả. Bên cạnh đó, tôi tham gia một số dự án âm nhạc, hoàn thành một MV Tết. Trước đây, tôi muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc vào dịp năm mới nhưng không làm được. Còn năm nay, dù dịch bệnh và thời gian gấp rút nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp.

Điều tiếc nuối là năm nay nhà mất đi một người thân là mẹ chồng. Lúc mẹ bệnh và qua đời, tôi không được gặp mặt nên rất buồn. Tôi nhận ra rằng khi có thể ở bên cạnh những người thân yêu thì hãy dành thời gian cho họ. Mình hãy tận hưởng cuộc sống, làm những điều mình thích. Nói như vậy đôi khi cũng không làm được vì khi vô guồng quay công việc tôi cũng bị mê. Nhưng nếu làm được thì tôi cũng cố gắng giảm bớt công việc để ở gần bên gia đình.

* Tình hình dịch bệnh kéo dài có khiến gia đình Kha Ly áp lực về mặt kinh tế?

- Vợ chồng tôi được cái tích lũy từ trước nên không áp lực. Vào mùa dịch, chúng tôi không kiếm thêm thu nhập nhưng không quá chật vật hay bị ảnh hưởng nhiều. Trong khoảng thời gian đó, vợ chồng sống dưới quê, đâu có tiêu xài gì. Thế nhưng tôi cũng buồn khi mấy dự án bị hoãn lại. Sau khi dịch ổn định, hai vợ chồng làm việc hết công suất, nhất là quay các phim Tết. 6 giờ 30 là tôi có mặt ở phim trường, có khi quay đến 2 giờ sáng.

* Lĩnh vực phim truyền hình những năm gần đây phát triển tốt. Thu nhập của chị ra sao?

- Đoàn phim thực hiện chỉn chu hơn do đòi hỏi của khán giả cũng cao hơn. Người xem bây giờ khó tính vì họ đã xem được nhiều sản phẩm tốt nên sẽ có sự so sánh. Do đó, nhà sản xuất sẽ buộc phải làm tốt hơn và có sự đầu tư hơn.

Tôi muốn bộ phim đó có sự đầu tư sản xuất tốt. Khi họ làm tốt thì hình ảnh của mình sẽ trau chuốt hơn. Còn về cát-sê sẽ phân theo từng cấp bậc chứ không phải ai cũng quá cao hoặc ai cũng thấp. Tùy theo tên tuổi, thâm niên trong nghề mà nhà sản xuất sẽ có mức giá hợp lý.

Đối với các bạn trẻ, tôi nghĩ cát-sê sẽ thấp. Còn với chúng tôi thì ở mức khá. Thực tế thì kinh phí phim Việt không nhiều nên mình phải thông cảm với nhà sản xuất. Nếu một vai diễn hay, tôi không ngần ngại nhận cát-sê thấp, nhưng ở mức chấp nhận được. Còn bình thường mỗi người có một tiêu chuẩn hết rồi nên cứ thế mà làm thôi. Tôi đi phim thường sẽ đi với những nhà sản xuất quen nên mức giá mặc định sẵn, mình không phải mặc cả. Làm phim trước hết là đam mê, muốn có sản phẩm mới, còn kiếm sống, tôi cho rằng nếu nhu cầu không quá cao thì phim vẫn nuôi sống mình.

* Nhiều cô gái có đam mê sắm cho mình những món đồ hiệu để chứng tỏ "đẳng cấp". Với Kha Ly thì sao?

- Tôi vẫn thích nhưng sẽ mua trong chừng mực của mình, chứ không chạy theo hàng hiệu. Đối với những người dư dả hơn, họ sẽ chạy theo xu hướng. Ví dụ như chiếc túi xách mới, chiếc xe hơi mới thì họ phải có cho bằng được. Đương nhiên nhà cửa, xe hơi, túi xách ai mà không thích, nhưng tôi chỉ mua chừng mực chứ không đòi hỏi quá nhiều. Giống như xe hơi cũng vậy, tôi đi xe tầm trung chứ không đi xe sang dù có thể mua được. Vì mua một chiếc xe sang thì phải tốn nhiều chi phí. Mình mua để phục vụ nhu cầu đi lại. Tôi biết điểm dừng ở đâu.





Tôi và Thanh Duy chưa bao giờ ghen tị sự nổi tiếng của nhau

* Trong nghệ thuật, Kha Ly và chồng thường gắn liền với nhau. Nhưng năm 2021, rõ ràng mọi người thấy có sự tách ra. Cá nhân chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi luôn muốn Thanh Duy đột phá trong sự nghiệp. Cá nhân tôi muốn hậu thuẫn cho chồng nhiều hơn. Hiện tại, anh có cơ hội về lĩnh vực phim truyền hình nên mình thúc đẩy để anh làm, còn mình trở thành hậu phương để anh tập trung cho nghề, đến gần hơn với khán giả. Nếu anh ấy đột phá, ghi dấu ấn trong những bộ phim mới thì tôi rất hạnh phúc.

Anh Duy chưa bao giờ nói về việc áp lực trước thành tích của tôi. Hai vợ chồng cũng chưa bao giờ ghen tị nhau về việc ai nổi tiếng hơn ai. Nếu như đối phương được một cái gì đó thì tôi rất mừng. Chúng tôi luôn cố gắng để hỗ trợ, giúp công việc của mỗi người tốt hơn. Trong những năm gần đây, tôi ít đóng phim hơn chồng. Tôi mạnh về mảng gameshow truyền hình nên tích cực tham gia. Còn phim truyền hình thì một năm tôi đi chừng 2 phim. Chúng tôi cứ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình, mang đến những vai diễn ấn tượng, mới mẻ hơn.

* Gần đây, Kha Ly tung ra bộ ảnh khá táo bạo khiến nhiều người bất ngờ. Tại sao đến bây giờ chị mới thử sức ở hình ảnh quyến rũ như vậy?

- Vì trước đây tôi chưa tự tin. Tôi từng chụp vài bộ nhưng độ gợi cảm ở mức vừa phải thôi. Còn bộ ảnh lần này cách tạo dáng cũng hơi khêu gợi, mà do chụp với anh Duy, chứ nếu chụp với người khác chắc tôi chết (cười). Nói chung đã làm nghề thì một ngày nào đó cũng nên bứt phá, làm mới chứ đừng an toàn quá. Tôi thử làm mới mình để xem như thế nào, để khán giả không nhàm chán với một Kha Ly lúc nào cũng mặc áo dài, không có gì nổi bật.

* Nếu tham gia một dự án nào đó, Thanh Duy có hỏi ý kiến của chị không?

- Cũng tùy từng trường hợp. Có những phim tôi xem trước kịch bản nhưng mà vô tình. Còn những phim khác thì tôi cũng ít can thiệp đến công việc của chồng. Vì trước đến nay, tôi muốn để anh ấy thoải mái làm việc. Xưa giờ hai vợ chồng tôi ít lên phim trường để xem cảnh thân mật của đối phương và đến bây giờ cũng vậy. Còn phim vừa rồi tôi đóng chung nên có xem kịch bản, quá trời cảnh nhạy cảm của anh ấy với bạn diễn nữ. Đọc kịch bản thôi mà tôi cũng khó chịu nên cũng có tỏ thái độ. Sau này chắc là tôi sẽ không can thiệp đâu.

Có một số sản phẩm của anh Duy khi chiếu trên tivi thì tôi xem, nếu thấy không tốt thì sẽ góp ý tế nhị. Đặc biệt là những đoạn tôi muốn anh linh động hơn trong diễn xuất. Đối với anh Duy, tôi không dám góp ý nhiều vì anh có cái tôi lớn lắm. Nếu không khéo léo thì anh sẽ tự ái, hai vợ chồng không được vui vẻ. Những cái nào mà chúng tôi cảm thấy không nói chuyện được trực tiếp thì sẽ nhắn tin.

* Trong quá trình làm việc chung, có khi nào cả hai gặp phải mâu thuẫn không? Lúc đó anh chị giải quyết thế nào?

- Cũng có chứ. Nhiều khi đi quay phim có cảnh hai đứa đóng chung, tôi muốn bàn trước cách diễn mà anh không chịu theo hướng đó thì sẽ giận hờn nhau, không nói chuyện. Máy chạy thì chúng tôi vẫn diễn đúng như kịch bản, nhưng xong rồi thì tôi không thèm nói chuyện tới. Cái khó của chúng tôi là làm việc chung sẽ có nhiều ý kiến trái nhau, mà là vợ chồng thì lại khó nói. Nếu đó là bạn diễn thì sẽ dễ hơn, còn vợ chồng đôi khi quá thân quen rồi, mỗi người giữ một quan điểm nên khó nghe nhau.

Thông thường, khi xảy ra mâu thuẫn, anh Duy là người chủ động hòa giải. Mà anh ấy ngộ lắm. Chẳng hạn như lúc đó cãi nhau, nhưng sau đó anh ấy lại như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì không làm được như vậy. Tôi đã giận thì không nói chuyện được. Nói chung anh Thanh Duy nóng tính, bốc đồng nhưng buông ra một cái là quên hết.

* Cảm ơn Kha Ly vì đã dành thời gian chia sẻ. Chúc chị sức khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều dự án hay gửi đến khán giả!