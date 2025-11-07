Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Khai mạc giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025: Tổng tiền thưởng 1 tỉ đồng

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
07/11/2025 17:44 GMT+7

Ngày 7.11, lễ khai mạc giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Cùng ngày, khu triển lãm Expo – hoạt động mở màn của mùa giải – cũng chính thức khởi động, thu hút đông đảo vận động viên (VĐV), khách tham quan và người yêu thể thao.

Mùa giải năm nay ghi nhận 2.500 VĐV quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, gần gấp đôi so với năm 2024. Con số này cho thấy tầm vóc và sức hút mạnh mẽ của giải chạy có quy mô quốc tế lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời khẳng định cơ hội vươn tầm thế giới của marathon Việt Nam.

Khai mạc giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025: Tổng tiền thưởng 1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh phát biểu tại lễ khai mạc giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam - cho biết: "Chúng tôi tự hào khi giải chạy đã trở thành sự kiện mang tầm quốc tế, kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh. Đây cũng là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của ngân hàng trong suốt hơn một thế kỷ qua tại Việt Nam".

Giải thưởng hơn 1 tỉ đồng, đường chạy đạt chuẩn quốc tế AIMS

Giải diễn ra từ ngày 7 đến 9.11.2025, với ngày chạy chính thức 8.11 dành cho cự ly 5 km (người lớn) và 2,1 km (trẻ em); ngày 9.11 dành cho các cự ly 42 km, 21 km và 10 km.

Triển lãm Expo mở cửa từ 8 giờ 30 phút ngày 7.11, kéo dài trong suốt 3 ngày sự kiện, quy tụ nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực thể thao, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Nhiều hoạt động tương tác, chương trình quà tặng và trải nghiệm đặc biệt được tổ chức, mang đến không khí sôi động cho VĐV, khách tham dự và gia đình vào dịp cuối tuần.

Việc phân bổ các cự ly trong 2 ngày chạy được tuân thủ theo chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho VĐV, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân thủ đô.

Khai mạc giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025: Tổng tiền thưởng 1 tỉ đồng- Ảnh 2.

Lễ khai mạc giải đấu diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa

Giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỉ đồng, cùng nhiều hiện vật giá trị từ các nhà tài trợ. Toàn bộ đường chạy đã được chuyên gia Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) kiểm tra, đo đạc và hiệu chỉnh kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn và tối ưu hóa trải nghiệm cho VĐV.

Đặc biệt, cung đường xuất phát - về đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa với lộ trình ven hồ Tây dài gần 10 km, bằng phẳng và được đánh giá là một trong những cung đường đẹp nhất Hà Nội. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm lý tưởng để các VĐV lập nên những kỷ lục mới tại giải Marathon Di sản Hà Nội 2025.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
