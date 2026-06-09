Khai trương Phòng khám Da liễu thẩm mỹ AN CLINIC: Nơi kiến tạo làn da không tuổi

Khi tiêu chuẩn làm đẹp ngày càng cao, khách hàng không chỉ quan tâm đến kết quả mà còn yêu cầu nhiều hơn về tính an toàn, chuyên môn và sự minh bạch trong y khoa. Thấu hiểu điều đó, AN CLINIC ra mắt với sứ mệnh trở thành người đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp làn da của quý khách hàng, hoạt động với mô hình da liễu - thẩm mỹ chuẩn y khoa, định hướng điều trị cá nhân hóa.

TS-BS Phạm Thị Uyển Nhi - nhà sáng lập Phòng khám Da liễu thẩm mỹ AN CLINIC - chụp hình cùng khách mời

Được sáng lập bởi TS-BS Phạm Thị Uyển Nhi, cùng đội ngũ thạc sĩ, bác sĩ trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, AN CLINIC không chỉ điều trị dựa trên nền tảng y khoa chuẩn mực, mà bằng cả sự thấu cảm và trách nhiệm với mỗi khách hàng.

TS-BS Phạm Thị Uyển Nhi chia sẻ tên gọi "AN" xuất phát từ mong muốn mang đến sự an tâm cho khách hàng trong từng trải nghiệm điều trị và chăm sóc da. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà phòng khám theo đuổi ngay từ những ngày đầu thành lập.

Đội ngũ Phòng khám Da liễu thẩm mỹ AN CLINIC cắt băng khai trương

Theo TS-BS Uyển Nhi, trong bối cảnh ngành thẩm mỹ đang từng bước được siết chặt quản lý, người dân ngày càng quan tâm hơn đến những cơ sở hoạt động đúng chuyên môn, đảm bảo chất lượng và an toàn trong điều trị.

"Tôi mong muốn xây dựng một nơi mà bệnh nhân có thể hoàn toàn an tâm khi điều trị. Mục tiêu đầu tiên của AN CLINIC không đơn thuần là kinh doanh mà là tạo dựng một môi trường y khoa chuẩn mực, nơi từ học sinh, sinh viên đến người đi làm đều có thể tiếp cận các dịch vụ da liễu với công nghệ, trang thiết bị chất lượng và chi phí hợp lý", TS-BS Uyển Nhi chia sẻ.

Phòng khám Da liễu thẩm mỹ AN CLINIC chính thức khai trương

AN CLINIC lựa chọn đồng hành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Sự kết hợp giữa phác đồ khoa học và công nghệ tân tiến không chỉ cá nhân hóa lộ trình điều trị mà còn tối ưu hiệu quả, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

TS-BS Phạm Thị Uyển Nhi - Nhà sáng lập Phòng khám Da liễu thẩm mỹ AN CLINIC - chụp hình cùng khách mời

Kiên định với triết lý làm đẹp khoa học, an toàn và bền vững, AN CLINIC định hướng phát triển trở thành nơi khách hàng luôn cảm thấy an tâm, được lắng nghe, được thấu hiểu và tự tin với một làn da khỏe mạnh.