Khám phá đồng hồ thông minh Huawei Watch GT 3 Pro

Thiết kế bắt mắt, lặn cực sâu

Chiếc smartwatch mới của Huawei mang đến một trải nghiệm cao cấp với các lựa chọn vỏ titan và gốm với kích thước 48 mm. Đồng hồ sử dụng màn hình cảm ứng AMOLED 1,43 inch có mật độ điểm ảnh 326 ppi, được bảo vệ bởi kính sapphire giúp chịu đựng các vết trầy xước hay va đập tốt hơn. Điều này đảm bảo chúng là một trong số những màn hình smartwatch tốt nhất.

Ngay cả dây đeo cũng được Huawei chăm chút khi cung cấp cho người dùng lựa chọn dây đeo bằng da phù hợp cho tập tuyện thể dục. Huawei cũng giữ lại các nút vật lý và núm điều khiển xúc giác cho cảm giác tuyệt vời khi sử dụng cũng như phần mềm mượt mà.

Đặc biệt, Huawei Watch GT 3 Pro có khả năng xếp hạng chống nước ấn tượng, cho phép nó có thể ngâm mình ở độ sâu lên đến 30 mét.

Tính năng và thời lượng pin

Vận hành trên nền tảng Harmony OS, Huawei Watch GT 3 Pro cung cấp hơn 100 chế độ tập luyện, cộng với khả năng hỗ trợ hệ thống vệ tinh GNSS băng tần kép để cải thiện độ chính xác khi tập luyện ngoài trời. Đồng hồ cung cấp các tính năng theo dõi nhịp tim và oxy trong máu (SpO2), theo dõi sức khỏe phụ nữ và các tính năng như nhắc nhở uống đủ nước.

Huawei đã tăng cường các chế độ theo dõi để hỗ trợ tốt hơn cho việc chơi golf cũng như chế độ lặn tự do. Đối với chơi golf, người dùng sẽ nhận được thư viện hơn 300 sân để giúp theo dõi việc tập luyện với dữ liệu GPS thời gian thực, đo tốc độ gió, thông tin chi tiết về quỹ đạo đánh cũng được nâng cấp. Ở chế độ lặn tự do, người dùng được cung cấp các màn hình chuyên dụng để xem dữ liệu ngoi lên, lặn xuống và thời gian lặn, cũng như lời nhắc an toàn khi lặn. Ngoài ra còn có một tính năng huấn luyện ngưng thở dành cho những thợ lặn muốn cải thiện khả năng nín thở của họ.

Đồng hồ cũng có khả năng hiển thị thông báo, tải xuống ứng dụng, thanh toán NFC, điều khiển nhạc, nhận cuộc gọi qua Bluetooth và làm điều khiển máy ảnh từ xa cho điện thoại. Điều thú vị là đồng hồ hỗ trợ điện tâm đồ để có thể quan sát rung tâm nhĩ hay độ cứng động mạch chỉ trong vòng 30 giây. Mặc dù vậy ở giai đoạn đầu, tính năng đo điện tâm đồ chỉ hoạt động ở một số thị trường.

Quan trọng hơn, Huawei Watch GT 3 Pro gây ấn tượng với thời lượng pin sử dụng lên đến 14 ngày và giảm xuống còn 7 ngày cho phiên bản 43 mm. Ngoài ra, đồng hồ cũng hỗ trợ sạc nhanh và có thể cho phép nạp 25% pin chỉ sau 10 phút sạc, đồng thời sạc đầy pin chỉ trong 85 phút.