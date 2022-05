Khám phá tai nghe chống ồn JBL TUNE 230NC TWS

Sở hữu trọng lượng chỉ 10 gram, TUNE 230NC TWS cung cấp 3 kích cỡ đệm silicon để lựa chọn phù hợp với tai của nhiều người dùng khác nhau. Tai nghe cũng đạt xếp hạng IPX4 nên trở thành lựa chọn lý tưởng để chống nước bắn vào hoặc mồ hôi.

TUNE 230NC TWS là dòng tai nghe TUNE đầu tiên của JBL được trang bị công nghệ chống ồn chủ động (ANC) nhờ 2 micro riêng biệt triệt tiêu tiếng ồn từ môi trường, cùng mức giá dễ tiếp cận với định hướng “phổ cập” tai nghe TWS chống ồn.

Để tối ưu hóa trải nghiệm, người dùng có thể sử dụng ứng dụng My JBL Headphones (hỗ trợ cả Android và iOS) với một số tùy chọn cấu hình cần thiết. Ứng dụng My JBL Headphones cung cấp các shortcut truy cập nhanh vào điều khiển ANC, chế độ Ambient Sound và các chức năng âm thanh/video thông minh khác. Đặc biệt, tính năng Find My Buds sẽ khiến tai nghe phát ra tiếng kêu lớn để người dùng xác định vị trí của tai nghe khi thất lạc.

JBL TUNE 230NC TWS cung cấp khả năng điều khiển khá thông minh bằng cách sử dụng một loạt lần nhấn, từ một đến ba, hoặc nhấn/giữ. Ví dụ, chạm vào tai nghe bên một lần để phát/tạm dừng nội dung, hai lần để tua đi hay ba lần để lui lại.

Tai nghe cũng hỗ trợ sử dụng trợ lý giọng nói để điều khiển, bằng cách này người dùng sẽ không phải rút điện thoại ra khỏi túi để truy cập các chức năng - một tính năng khá tiện dụng khi người dùng đang đi làm hoặc tập thể dục.





JBL TUNE 230NC TWS sử dụng Bluetooth 5.2 giúp kết nối ổn định và độ trễ thấp hơn, đồng thời hỗ trợ các codec Bluetooth SBC và AAC. Tai nghe có thể tự động chuyển sang chế độ ghép nối khi người dùng tháo nó khỏi hộp sạc, nhưng không hỗ trợ đa điểm Bluetooth mà cần thực hiện thao tác thủ công mỗi khi muốn chuyển đổi sang thiết bị khác.

Tai nghe có thể kéo dài đến 10 giờ nghe nếu không sử dụng ANC, và thêm 30 giờ nghe nữa nhờ hộp sạc. Hộp sạc có khả năng giữ các chồi nghe khá chắc chắn bên trong và hỗ trợ sạc. Điều này có nghĩa tổng thời gian của tai nghe có thể lên đến 40 giờ. Khi ANC được bật, thời gian nghe sẽ là 8 giờ cho một lần sạc và thêm 24 giờ khi kết hợp với vỏ sạc.

Quá trình điều khiển cuộc gọi cũng tiện lợi bất cứ khi nào có cuộc gọi đến, và người dùng có thể xử lý bằng cách tương tác với một trong hai tai nghe. Khi một cuộc gọi đến, người dùng chỉ cần nhấp đúp để trả lời hoặc nhấn/giữ để từ chối. Thử nghiệm cho thấy cuộc trò chuyện điện thoại có thể nghe được cho cả hai bên và tiếng ồn xung quanh không che khuất lời nói của một trong hai người.

Nhờ một phần đến từ công nghệ âm thanh của Harman, tai nghe có khả năng cung cấp tăng cường âm trầm tốt hơn, đảm bảo độ tinh khiết và không có tạp âm khi nghe. Ngay cả khi có một số tiếng ồn truyền qua tín hiệu không dây, đó không phải là vấn đề quá phiền hà cho người nghe.

Với giá bán 2,49 triệu đồng, đây có thể xem là lựa chọn vô cùng hấp dẫn so với các mẫu tai nghe cùng phân khúc đang có trên thị trường.