Khán giả chính là ngôi sao của Lễ hội Âm nhạc HOZO

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO 2022, "Chính khán giả là ngôi sao tỏa sáng với niềm vui được tận hưởng bầu không khí lễ hội bên bạn bè và những người thân yêu của mình. Chính khán giả sẽ tạo cảm hứng lẫn nhau, để thăng hoa và cộng hưởng trong một không gian văn hóa đa dạng, phong phú và mới lạ".

Khác với mùa đầu tiên năm 2019, HOZO 2022 được tổ chức tại 2 khu vực: sân khấu tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên cầu Thủ Thiêm 2, TP.HCM. Lý do, là vì mỗi khu vực đều “bắt sóng” nhu cầu của người tham dự.

Tại HOZO 2022 có góc triển lãm để chụp ảnh "sống ảo", có không gian ghế lười với wifi miễn phí cho ai muốn nằm thư giãn, có hàng chục gian hàng ẩm thực thỏa mãn đa dạng sở thích ăn uống, có quầy bar cho những ai cần "chill", có cả gian sạc pin điện thoại tiếp năng lượng vui chơi...

Với mong muốn có thể phục vụ nhu cầu giải trí cho mọi đối tượng, HOZO sẽ là không gian thú vị, nơi dễ biến lạ thành quen giữa những khán giả đến từ đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề, đủ mọi quốc tịch; nơi có thể thấy cả những hình ảnh như người lớn tuổi ngồi đung đưa theo những bản metal rock, người nước ngoài cùng nhún nhảy theo bài hát viết về tình yêu Sài Gòn - TP.HCM, có người ngồi, có người đứng, thậm chí là nằm, ai cũng thoải mái được là chính mình, và mọi người xung quanh cũng chẳng ai cảm thấy phiền...





Tổng đạo diễn HOZO chia sẻ thêm: "Khi đến lễ hội âm nhạc này, khán giả sẽ cảm nhận rõ được With music, We are all Equal - tất cả mọi người đều bình đẳng và sẽ được 'kéo' lại gần nhau bởi tình yêu âm nhạc. Đừng bất ngờ nếu có một người lạ nào đó bỗng tươi cười với bạn vì màn trình diễn trên sân khấu quá hay, hay một người nào đó lại làm quen: 'Bạn đi một mình hả? Mình cũng đi một mình'. Lễ hội âm nhạc chính là nơi tạo nên một không gian âm nhạc cởi mở, văn minh hơn bao giờ hết".

Có thể nói, tham dự lễ hội âm nhạc cũng là một cách để học hỏi. Có người thích indie, người thích rock, có người thích jazz hay pop ballad... Và không gian âm nhạc đa dạng của lễ hội âm nhạc chính là nơi cho khán giả cơ hội "mở lòng" cảm thụ thể loại âm nhạc yêu thích của mọi người xung quanh, từ đó mở mang biên độ âm nhạc của bản thân, và sẽ thấu hiểu hơn khái niệm "âm nhạc không biên giới". Như thế, lễ hội âm nhạc không chỉ là cơ hội để khám phá những điều mới lạ, mà còn là cơ hội khám phá chính mình.

Mới diễn ra ngày đầu, HOZO 2022 đã thu hút đông đảo công chúng TP.HCM khi mang đến những trải nghiệm thú vị. Trong những ngày cuối tuần này, khi bạn vừa đến TP.HCM hay đang là công dân thành phố, hãy đến không gian HOZO gần nhất với mình để hòa cùng không khí tưng bừng và cũng đầy mới mẻ này, nhiều điều lý thú đang chờ bạn đấy!