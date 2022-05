Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang rộng 15 ha

Sáng 8.5, tại H.Thoại Sơn (An Giang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang.

Thiền viện Trúc Lâm An Giang được khởi công xây dựng từ tháng 11.2017 tại ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn với diện tích gần 15 ha, bao gồm 18 hạng mục công trình mang sắc thái đậm nét phong cách của Phật giáo Việt Nam. Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 tỉ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.





Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh Thiền viện Trúc Lâm An Giang hoàn thành sẽ mở ra những tour tuyến du lịch mới cho tỉnh.

Ông Bình mong muốn thời gian tới Thiền viện Trúc Lâm An Giang sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng, ni, phật tử tu hành ích nước, lợi dân; hoạt động đạo sự đúng hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Bên cạnh đó, quan tâm động viên tu sĩ, phật tử tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.