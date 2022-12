Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên: Góp sức trẻ xây dựng và phát triển đất nước

Tiên phong tìm ra những đỉnh cao mới trong tri thức

Là một người trẻ hiện đang học tập và công tác ở nước ngoài, tôi tin tưởng rằng người trẻ Việt Nam dù ở nơi đâu, làm công việc gì vẫn luôn bản lĩnh và mang trong mình khát vọng xây dựng và phát triển đất nước.

Với những người làm khoa học, điều đó được hiện thực hóa bằng sự cống hiến hết mình, phát triển chuyên môn của bản thân và tiên phong tìm ra những đỉnh cao mới trong tri thức. Hy vọng rằng với những cơ chế phù hợp và kịp thời, sự khát vọng và sáng tạo của tuổi trẻ chúng mình sẽ thực sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để phát triển khoa học công nghệ nước nhà.

Hoàng Trung Hiếu

(Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Illinois tại Urbana - Champaign, Hoa Kỳ)

Nâng tầm giá trị nông sản Việt ra thế giới

Tôi tin rằng ai sinh ra trên đời này đều có một vai trò nhất định cho xã hội, không nhiều thì ít. Mỗi cá nhân là tế bào của xã hội, để đất nước phát triển thì mỗi cá nhân cần nỗ lực từng ngày, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Muốn Việt Nam giàu mạnh thì mỗi chúng ta cần tự làm giàu cho bản thân, từ đó giúp ích cho gia đình và xã hội.

Hiểu được điều đó, tôi đã quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Thấy nông sản địa phương thường lâm vào cảnh được mùa mất giá, trong đó có cây mãng cầu, tôi đã tìm hiểu các sản phẩm chế biến sâu từ mãng cầu giúp nâng cao giá trị và tạo ra trà mãng cầu. Từ loại cây giá trị thấp, tôi đã tạo nên loại sản phẩm giá tiền triệu, xuất khẩu được sang thị trường các nước. Ngoài làm giàu cho bản thân, tôi còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 10 thanh niên địa phương.

Nguyễn Văn Sơn

(Chủ nhân trà mãng cầu thương hiệu Nguyễn Văn)

Thích ứng nhanh với những cải tiến về khoa học công nghệ

Là một bác sĩ, với tôi, cống hiến cho đất nước đồng thời cũng là thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, về cả chuyên môn lẫn đạo đức.

Bất cứ nhân viên y tế nào cũng đều đóng góp vào công cuộc đảm bảo sức khỏe của người dân trong hoạt động chuyên môn mỗi ngày, vì vậy cách đóng góp tốt nhất là cố gắng liên tục để trau dồi chuyên môn bản thân, đồng thời đấu tranh với những vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, chúng tôi cũng cần liên tục cập nhật tin tức khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực của bản thân, song song với việc tự trang bị kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Một người bác sĩ giỏi hiện nay không chỉ dừng lại ở mức độ tiếp thu thông tin tốt, mà còn cần thích ứng nhanh chóng với những cải tiến về khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục trau dồi kỹ năng khám chữa bệnh, kỹ năng nghiên cứu khoa học trong nhiều năm tới.

Ngoài ra, tôi cũng quan tâm đến khả năng giao tiếp, thấu hiểu người bệnh, để có thể cá nhân hóa việc khám chữa bệnh, đưa đến kết quả tốt nhất cho từng người.

Bác sĩ Quách Thiều Minh

(Khoa Y Trường ĐH Y Dược TP.HCM)





Tiên phong trước những khó khăn, thách thức

Ở độ tuổi thanh niên, độ tuổi đẹp nhất của đời người, tôi ước ao được cống hiến sức trẻ của mình để góp phần xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp. Tôi mong muốn được cùng ban lãnh đạo và anh em đồng nghiệp xây dựng và đưa đơn vị tôi đang công tác lên một tầm cao mới.

Tôi khát khao mang những kiến thức được trang bị trên ghế nhà trường và giảng đường đại học cùng các kỹ năng được trang bị trong quá trình công tác, kèm với trái tim ấm nóng của mình đến với người dân, các em thiếu nhi ở những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, những nơi đang còn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính ở những nơi đó, tình yêu thương con người, tình đồng bào, đồng chí thật sự đáng quý biết nhường nào.

Là những người trẻ, khát vọng tiên phong, xung kích đi đầu trước những khó khăn thách thức sẽ giúp chúng ta trưởng thành trên mọi phương diện. Là người trẻ, là thanh niên, khát khao cống hiến sẽ luôn là lẽ sống, là sứ mệnh và là thước đo hạnh phúc của chúng ta.

Phạm Thị Nguyệt

(Bí thư Đoàn Tổng công ty du lịch Sài Gòn)

Tạo ra các sản phẩm khoa học của người Việt đạt chất lượng cao

Với sự bồi dưỡng, vun đắp từ gia đình có truyền thống y học, tôi luôn nỗ lực xây dựng các mô hình nghiên cứu khoa học trong y khoa, từ đó mong muốn có thể sàng lọc, chẩn đoán sớm, thậm chí là có thể điều trị bệnh dựa trên chính các dấu chứng sinh học (biomarker), ứng dụng các phân tử (chủ yếu là gene) để nhanh chóng tiếp cận xu hướng y học cá thể hóa cho chính người bệnh Việt Nam trong tương lai gần.

Tôi tin rằng đất nước phồn vinh phải là khi người dân được khỏe mạnh, được “hít thở” bầu không khí trong lành, được thoát khỏi những gánh nặng bệnh tật, được tiếp cận với các phương thức chẩn đoán sớm, điều trị tiên tiến dựa trên chính thông tin cá nhân của con người.

Hơn nữa, nghiên cứu khoa học là một bước đệm rất tốt để sinh viên, thanh niên trong nước có cơ hội tạo ra các sản phẩm khoa học của người Việt đạt chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Quang Trọng Minh

(Học viên cao học xuất sắc nhận học bổng của Quỹ VINIF năm 2021)

Góp phần vào công cuộc chuyển đổi số đất nước

Là một sinh viên ngành an toàn thông tin, tôi hiểu rõ được vai trò của an ninh mạng trong quá trình xây dựng đất nước trở nên thông minh, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ. Không những thế, việc an toàn thông tin giúp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp kiểm soát, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, là nội dung cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là công việc tự giác, thường xuyên của thanh niên thế hệ mới.

Chính vì thế, khát vọng lớn nhất của tôi hiện nay là được cống hiến không chỉ về mặt chuyên môn mà còn lan tỏa, truyền cảm hứng, thúc đẩy nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của an toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số. Hy vọng rằng sự khát vọng và hành động của tôi sẽ góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phù hợp với mục tiêu công nghệ số, chuyển đổi số hiện nay.

Trần Đức Lương

(Thủ khoa đầu vào Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM năm 2019)