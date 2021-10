Kho Báu Hải Tặc chính thức mở cửa Open Beta

Là một trong những bộ manga hấp dẫn nhất mọi thời đại, trong suốt 24 năm vừa qua, One Piece vẫn luôn duy trì được vị thế vững chắc của mình trên mọi bảng xếp hạng truyện tranh đình đám. Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Luffy cùng đồng đội đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ trẻ ở Việt Nam và cả các nhà phát hành game. Đó cũng chính là lý do mà mới đây, làng game Việt lại tiếp tục được chào đón thêm một game lấy đề tài One Piece: Kho Báu Hải Tặc - một tựa game mobile sắp được ra mắt vào cuối tháng 9 này.

Vào sáng ngày 04.10, Kho Báu Hải Tặc lại thêm một lần nữa khiến cộng đồng game thủ phải nức lòng khi chính thức mở cửa phiên bản Open Beta sau một thời gian Alpha test với nhiều thành công nhất định. Sau khi trải nghiệm Alpha test, có thể thấy Kho Báu Hải Tặc không chỉ mang tới một hệ thống nhân vật gần như bao quát trọn vẹn mọi cái tên nổi tiếng trong One Piece mà còn tái hiện lại những cuộc giao tranh kịch tính một cách chân thực nhất thông qua các chiêu thức “danh bất hư truyền” của Luffy, Zoro…

Hệ thống đồ họa cùng với hệ thống mô phỏng kỹ năng của trò chơi này cũng đã được hoàn thiện tới mức tối đa, hứa hẹn sẽ đưa người chơi tới với một thế giới hải tặc chân thực, sống động và không khác gì so với nguyên tác.





Tuy là một tựa game đấu tướng thế hệ mới, Kho Báu Hải Tặc lại rất chú trọng tới cốt truyện, qua đó giúp người chơi có thể dễ dàng tìm về những mảng ký ức thân quen của mình với One Piece trong quá trình trải nghiệm game. Nhưng tất nhiên, kết quả của các cuộc chiến đôi khi sẽ không giống nguyên tác mà được quyết định bởi chính sự tinh tế, óc chiến thuật và khả năng vận dụng linh hoạt các nhân vật của từng game thủ.

Theo đánh giá từ cộng đồng game thủ, Kho Báu Hải Tặc là cái tên rất đáng tham khảo nếu người chơi yêu thích bộ truyện tranh One Piece.