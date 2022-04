'Kho báu' ngàn năm kể chuyện

Những gợi mở trong công tác tu bổ, bảo tồn khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) của cố kiến trúc sư Kazik vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay. Hội An cũng đã có định hướng phát triển du lịch không khác so với những dự báo của ông.