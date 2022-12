Khổ vì ô nhiễm từ nhà máy sản xuất than

Theo phản ánh của người dân, gần 2 năm nay, kể từ khi nhà máy chế biến, xuất nhập khẩu viên nén than gỗ của Công ty TNHH TM-DV Lợi Phát (đóng tại thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc, H.Cẩm Xuyên) đi vào hoạt động, cũng là lúc cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sống xung quanh bị đảo lộn. Việc sản xuất than làm khói bay mù mịt ra bên ngoài môi trường, tỏa ra khu vực dân cư xung quanh khiến người dân không tài nào thở được.

Nhà của bà Trần Thị Trọng (61 tuổi) cách nhà máy sản xuất than chỉ hơn 100 m nên mỗi khi nhà máy này hoạt động thì bà phải đóng kín hết các cửa mới… thở được. “Nhà máy hoạt động cả ngày lẫn đêm, khói xả mù mịt, có khi mờ hết lối đi. Gia đình tôi thường xuyên phải đóng cửa, thậm chí đi ngủ phải đeo khẩu trang nhưng cũng thở không nổi. Tôi có mấy đứa cháu cũng không dám về thăm vì sợ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Mới đây, vợ chồng tôi xuất hiện triệu chứng khó thở nên đi bệnh viện khám và được bác sĩ cho biết trong phổi có vết đen. Người dân chúng tôi cũng phản ánh với xã nhiều lần, yêu cầu di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư, nhưng vẫn không được giải quyết”, bà Trọng bức xúc nói.

Ông Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng thôn Nam Phong, cho biết nhà máy sản xuất than hoạt động gần 2 năm qua nhưng có một khoảng thời gian dừng hoạt động và vừa tái sản xuất trở lại. Nhà máy này do ông Nguyễn Tiến Lợi, cũng là người trong xã, làm chủ. “Nhà máy được xây dựng nằm ở cuối thôn và trước đây họ sản xuất nhiều nhưng bây giờ sản xuất ít lại. Cũng nghe nói người dân khó ngủ và khó thở mỗi khi nhà máy hoạt động. Mỗi khi có chiều gió là khói từ nhà máy tỏa ra khu dân cư nhưng người dân cũng chưa phản ánh nhiều”, ông Vịnh nói.

Không chỉ thôn Nam Phong mà nhiều hộ dân ở thôn 5 (xã Cẩm Sơn) ngay cạnh bên cũng bị tra tấn bởi mùi hắc của khói than từ nhà máy xả ra môi trường. Một số người dân ở thôn này nói rằng do lo sợ sức khỏe bị ảnh hưởng nên nhiều lần họ kéo nhau đến nhà máy yêu cầu doanh nghiệp hạn chế xả khói than ra môi trường.





Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Lợi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Lợi Phát, thừa nhận hoạt động của nhà máy sản xuất than đã xả khói ra bên ngoài khiến người dân xung quanh bị ảnh hưởng bởi mùi hắc và hiện công ty đang cho khắc phục bằng cách gắn thêm các cột ống khói lên cao. “Trước đây, khi chúng tôi có nhiều đơn hàng thì có việc xả khói nhiều ra bên ngoài và bị người dân phản ứng nhưng hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng. Về cơ bản thì việc sản xuất than chủ yếu đốt từ gỗ, mùn cưa nên không ảnh hưởng gì đến môi trường”, ông Lợi giải thích.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Đồng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc, cho hay trước việc nhà máy sản xuất than xả thải khói ra môi trường gây ô nhiễm, chính quyền xã cũng đã từng đến lập biên bản xử lý, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp lắp đặt thêm các ống khói lên cao để hạn chế ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh. “Doanh nghiệp cũng đã cam kết sẽ hạn chế tối đa việc xả khói ra bên ngoài để tránh gây ảnh hưởng cho người dân. Còn việc khói từ nhà máy có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân hay không thì chúng tôi không thể kiểm chứng được và xã cũng đã đề nghị cấp trên về lấy mẫu kiểm tra. Tôi sẽ tiếp tục cho anh em đến giám sát hoạt động của nhà máy, nếu có xả khói sẽ xử lý”, ông Đồng chia sẻ.

Theo ông Biện Văn Thanh, Trưởng phòng TN-MT H.Cẩm Xuyên, sẽ cho cán bộ về kiểm tra việc sản xuất của nhà máy sản xuất than của Công ty TM-DV Lợi Phát và nếu có sai phạm thì sẽ có biện pháp xử lý.