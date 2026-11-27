Ngày 27.11, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công Dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Đây là trục giao thông mới nối trung tâm tỉnh với vùng Đồng Tháp Mười.

Dự lễ khởi công có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ)...

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự lễ khởi công dự án Tân An - Bình Hiệp ẢNH: BẮC BÌNH





Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có tổng mức đầu tư 9.318 tỉ đồng, dài khoảng 62,7 km, quy mô 4 làn xe, đi qua 9 xã, phường. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2031.

Đường Tân An - Bình Hiệp nối trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười. Điểm cuối tuyến là Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Công trình được kỳ vọng sẽ giảm tải cho quốc lộ 62 (quốc lộ 62 hiện là trục chính duy nhất đi lên vùng biên).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và giảm chi phí vận tải. Hàng hóa, nông sản vùng Đồng Tháp Mười sẽ lưu thông thuận lợi hơn. Dự án cũng gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: BẮC BÌNH





Đây là một trong những công trình trọng điểm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để kịp khởi công dự án này, UBND tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua "Thần tốc 60 ngày đêm" giải phóng mặt bằng. Tổng số tiền đã chi trả là 1.276,69 tỉ đồng. Riêng xã Mỹ An đã chi trả xong cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cảm ơn các hộ dân có đất bị thu hồi đã đồng thuận, chia sẻ. Ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu nhà thầu và các đơn vị phải đáp lại niềm tin ấy bằng trách nhiệm cao nhất, chính sách cho người dân bị ảnh hưởng phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh, ông Lâm yêu cầu xác định rõ các mốc tiến độ. Việc nghiệm thu, thanh toán phải chặt chẽ. Vốn đầu tư phải được dùng tiết kiệm, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Máy móc, vật tư, thiết bị đã sẵn sàng để thi công Dự án đường Tân An - Bình Hiệp ẢNH: BẮC BÌNH

Nhà thầu phải huy động đủ nhân lực, thiết bị, tài chính và vật liệu. Thi công phải tuân thủ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật. Đơn vị tư vấn giám sát phải bám sát công trường. Việc thi công cần hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Các sở Xây dựng, Nông nghiệp - Môi trường, Tài chính phải chủ động phối hợp. Trọng tâm là chuyên môn kỹ thuật, nguồn vật liệu, kế hoạch vốn và thủ tục thanh toán. Tuyệt đối không để tình trạng đùn đẩy, chậm trễ.

Thay mặt UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các xã, phường có Dự án đường Tân An - Bình Hiệp đi qua phải hoàn thành giải phóng mặt băng; đồng thời đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư. Chính sách phải công khai, minh bạch. Kiến nghị chính đáng của người dân phải được giải quyết thỏa đáng.



