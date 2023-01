Khởi tố thêm 5 bị can sai phạm tại Bệnh viện TP.Thủ Đức

Ngày 17.1, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can tại Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó có 2 Phó giám đốc bệnh viện, gồm bà Nguyễn Lan Anh, bà Nguyễn Thị Ngọc.

3 bị can còn lại, gồm: Đặng Thị Hiên (Kế toán trưởng), Ngô Trương Ngọc Bích (Trưởng phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế), Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế).

Trong 5 bị can, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam 4 bị can, riêng bị can Ngô Trương Ngọc Bích được tại ngoại do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.





Trước đó, tháng 11.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Quân (thời điểm đó 48 tuổi), Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức; ông Nguyễn Văn Lợi (thời điểm đó 35 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm (Công ty Nguyễn Tâm) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kết quả điều tra vụ án xác định, ông Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.