Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với nhiều bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan.



2 cựu Chủ tịch SCB cùng 5 người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát BỘ CÔNG AN

Trong số này, bị can Dương Tấn Trước bị thay đổi tội danh từ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản.

4 bị can Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên và Lê Kiều Trang cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong đó, bị can Trang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 người còn lại bị bắt tạm giam.

Hôm 25.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 7 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn, cựu Thành viên HĐQT SCB; Sun Henry Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc), Thành viên HĐQT SCB; Lam Lee George, cựu Thành viên HĐQT SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành.

7 bị can này bị khởi tố để điều tra 2 nhóm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản, song các bị can này đều đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.

Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ, hoặc báo công an gần nhất.

Vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố từ đầu tháng 10.2022.

Đến nay, hàng loạt bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong số này, có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các công ty con và một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Thông qua đó, các bị can đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.