'Không để ai bị bỏ lại phía sau': Bữa cơm, giấc ngủ đầu tiên... trên bờ của dân chài

Theo nguồn tin của Thanh Niên, anh Đàm Quốc Việt (24 tuổi) bỗng “mất tích” khi nói với gia đình đang đi xe máy về quê Đắk Lắk ăn tết hiện đang bị tạm giam ở Công an TP.Dĩ An (Bình Dương). Thời điểm này, gia đình đang có mặt ở trụ sở công an để xác minh thông tin cũng như mong được gặp người thân.