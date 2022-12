Không đến phòng gym ngày tết, làm sao để ngăn mất cơ?

Cơ bắp đóng vai trò rất quan trọng giúp cơ thể giữ thăng bằng. Ở người già, nếu mất quá nhiều khối lượng cơ sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các hoạt động thể chất hằng ngày, chẳng hạn như đi bộ, dọn dẹp, mang vác vật nặng, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Với người tập gym, việc nghỉ suốt vài tuần không đến phòng gym cũng có thể gây mất cơ. Mất cơ sẽ làm giảm hiệu suất vận động, tập luyện ở người trẻ. Ở người già, mất cơ sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương, té ngã và chậm hồi phục sau chấn thương.

Để ngăn mất cơ trong thời gian dài nghỉ tết, mọi người cần duy trì các thói quen sau:

Chú ý những gì ăn vào

Để ngăn mất cơ, bữa ăn ngoài cung cấp calo còn phải đảm bảo đủ nhu cầu protein mỗi ngày. Nếu thiếu calo và protein, cơ thể sẽ chuyển hóa cả mỡ thừa và cơ bắp thành năng lượng cung cấp cho cơ thể. Lúc đó, cơ bắp sẽ nhỏ lại.

Dùng thực phẩm bổ sung

Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ protein thì có thể bổ sung dưỡng chất này bằng các loại sữa bột protein.

Ngoài ra, vitamin D và creatine cũng đóng vai trò quan trọng giúp duy trì khối lượng cơ. Creatine là chất tự nhiên trong cơ thể, giúp cung cấp năng lượng cho cơ bắp hoạt động.





Thực phẩm bổ sung creatine được bán khá phổ biến với người tập gym. Các nghiên cứu cho thấy bổ sung creatine đúng cách khi tập luyện có thể giúp tăng khối lượng và sức mạnh cơ bắp.

Duy trì thói quen vận động

Một trong những nguyên nhân gây mất cơ là do thiếu hoạt động thể chất. Do đó, một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để duy trì khối lượng cơ trong những ngày tết là hãy thường xuyên vận động.

Nếu quá bận rộn, bạn không cần phải tập luyện nhiều. Đi bộ chỉ 30 phút/ngày cũng tốt hơn nhiều so với không tập luyện gì.

Tập kháng lực

Dù không đến phòng gym nhưng mọi người hoàn toàn có thể thực hiện các bài tập kháng lực tại nhà. Đây là một trong những hình thức giúp duy trì cơ tốt nhất.

Nếu có tạ ở nhà thì đó là điều lý tưởng. Nếu không có tạ, bạn hoàn toàn có thể thực hiện các bài tập kháng lực không cần dụng cụ như hít đất, squat, theo Eat This, Not That!.