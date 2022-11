Không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam, TP.HCM âm u, khả năng mưa to

Từ hôm qua (20.11) đến hôm nay, TP.HCM âm u, trời nhiều sương mù, cảm giác như mùa đông về vì tiết trời mát mẻ, dễ chịu.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, 24 giờ qua, không khí lạnh khuếch tán sâu về phía Nam, kết hợp cùng với rãnh áp thấp có trục qua khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam biển Đông di chuyển lệch Tây về phía đất liền.

Do có sự kết hợp của các hình thế thời tiết trên đã tạo nên kiểu thời tiết nhiều mây, có lúc có mưa, nhưng chủ yếu lại là mưa nhỏ. Hầu hết lượng mưa ghi nhận vào ngày hôm qua dưới 10mm. Nhiệt độ ban ngày giảm sâu.

Ghi nhận tại TP.HCM, hôm qua trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 27oC, thấp nhất 24oC. Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 27,5oC, thấp nhất 24oC.

Nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay tăng từ 2 - 3oC so với hôm qua, Đông Nam bộ 27 - 29oC, riêng Tây Ninh 30oC và Tà Lài 26oC . Các tỉnh miền Tây dao động 28 - 30oC , các điểm có nhiệt độ 30oC là Châu Đốc, Cà Mau, Rạch Giá.

Khu vực TP.HCM trời nhiều mây, không nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất tính đến 14 giờ ở Tân Sơn Nhất là 29oC, độ ẩm thấp nhất 79%, gió nhẹ. Nhiệt độ 13 giờ tại Nhà Bè 28oC.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng áp thấp trên khu vực ngoài khơi phía Đông của Nam bộ di chuyển về phía đất liền và có vị trí ngay trên khu vực.

Thời tiết Nam bộ 24 giờ tới nhiều mây, có mưa xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Trong ngày mai, xu hướng mưa vừa, mưa to sẽ tăng trở lại trên khu vực.





Từ chiều ngày 21 đến ngày 23.11, khu vực Nam bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Theo đó, từ 16 giờ ngày 21 đến khoảng 19 giờ ngày 23.11, các tỉnh Đông Nam bộ và miền Tây có tổng lượng mưa 50 - 80mm, có nơi trên 100m, TP.HCM có tổng lượng mưa từ 30 - 60mm, có nơi trên 70mm.

Khả năng đợt mưa diện rộng tại Nam bộ có thể kéo dài đến hết ngày 23.11. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa to kết hợp với triều cường gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.

Giải thích về nguyên nhân có đợt mưa to ở TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nói: "Không khí lạnh khuếch tán sâu về phía Nam, kết hợp cùng với rãnh áp thấp có trục qua khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam biển Đông di chuyển lệch Tây về phía đất liền. Tối nay dự báo có mưa, tập trung mưa to ở khu vực Bình Chánh, Tân Phú".

Sang ngày 23.11, vùng áp thấp di chuyển sang hẳn phía Tây và suy yếu dần. Rãnh áp thấp qua khu vực miền Tây Nam bộ duy trì cho đến khoảng ngày 25.11 sau đó lùi dần về phía nam và suy yếu. Ở phía Bắc, ngày 23 - 24.11, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới khoảng ngày 24.11 lấn dần về phía Tây, có trục qua Trung bộ và hoạt động mạnh. Đồng thời, từ 25.11 trở đi, những nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động tốt dần.

Do đó, dự báo thời tiết Nam bộ có mưa nhiều nơi trong ngày 22 - 23.11, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Từ ngày 24.11 trở đi, mưa có xu hướng giảm dần chỉ còn rải rác, tập trung về chiều và tối.