Không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông

Ngày 22.11, Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tặng quà cho gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022.

Phát biểu tại chương trình, chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước cho biết tuổi trẻ tỉnh nhà đã và đang triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” với nhiều hình thức như hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Luật giao thông đường bộ; thi vẽ tranh “Học sinh với an toàn giao thông”...

Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn duy trì các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai nhân rộng các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”… Qua đó không những tạo được vẻ mỹ quan khang trang mà còn góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và các phương tiện khi tham gia lưu thông trên các tuyến đường.





Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng những việc làm cụ thể, từ việc tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được trung tá Trần Thanh Quyền - Đội trưởng Đội CSGT Công an H.Lộc Ninh thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội.

Thông qua buổi tuyên truyền đã trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực giao thông đường bộ cho các em học sinh và góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông.