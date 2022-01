Kiểm nghiệm thực tế sự đáng tiền giúp Suzuki Ertiga thỏa mãn khách Việt?

Tốt nghiệp cao đẳng ngành kỹ thuật ô tô, anh Sơn Hải (sinh năm 1971, TP.HCM) vào làm việc tại xưởng lắp ráp xe liên doanh giữa Fiat và Mekong Auto vào năm 2001. Sau nhiều năm cống hiến, anh trở về làm việc cho công ty lữ hành của gia đình. Tháng 7.2019, anh Hải là một trong số những khách hàng đầu tiên nhận xe Suzuki Ertiga thế hệ mới.

Hơn 2 năm và quãng đường lăn bánh hơn 100.000 km, anh Sơn Hải cảm nhận rõ hơn về chiếc Ertiga số sàn mình sở hữu. Anh chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cũng như lý giải quyết định mua Suzuki Ertiga mà không phải một sản phẩm nào khác.

Trước tiên, xin anh chia sẻ những điều cảm thấy hài lòng sau hơn 2 năm sử dụng Suzuki Ertiga?

Anh Sơn Hải: Điều đầu tiên là cảm thấy lựa chọn mình đã đúng. Chiếc xe đáp ứng được những yêu cầu của tôi như khung gầm ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng thấp. Mục tiêu 3 năm có thể khấu hao giá trị xe (499 triệu đồng), đến nay sau hơn 2 năm đã hoàn thành khoảng trên 50%. Dịch Covid-19 làm chậm đi một năm rồi.

Chọn mua Ertiga khiến anh cân nhắc nhiều không ?

Mất khoảng hai tháng để tôi đưa ra quyết định. Bản thân hiểu biết chuyên môn nên tôi rất khắt khe khi mua xe.

Nhiều người Việt có xu hướng mua xe bằng mắt, tức thiết kế đẹp trước, sau đó mới đến công dụng, trang bị. Còn tôi ngược lại, xem xe có những gì, chi phí sử dụng ra sao và đặc biệt là tính kinh tế, sau đó mới đến thiết kế bên ngoài.

Tôi đã ngồi và chạy thử hai mẫu xe của nhãn khác cùng phân khúc với Ertiga nhưng cuối cùng chọn mẫu xe của Suzuki. Tôi thích lái và chủ động mọi thứ trên đường nên chọn bản số sàn, giá 499 triệu đồng.

Những điều gì ở Ertiga thuyết phục anh?

Cậu con trai (vừa đậu vào ngành kỹ thuật ô tô, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM) đã ngồi thử hàng ghế thứ 3 của Ertiga và kết luận rộng rãi nhất so với hai mẫu xe khác đã xem trước đó. Hai cha con đồng quan điểm chiếc xe của Suzuki rất thoải mái nếu chở đủ người, kể cả người lớn. Sau này khi đi cùng gia đình, không ai có cảm giác say xe dù hành trình di chuyển xa. Tất nhiên cũng một phần do người lái nữa (cười).

Giảm xóc của Suzuki Ertiga có phần cứng hơn các đối thủ của nó, nhưng ngược lại, khi tải nặng, xe không bị chòng chành, điểm giảm mệt mỏi cho người ngồi. Sử dụng lâu với kiểu phuộc này sẽ ít phải thay thế hơn các xe có giảm xóc mềm khác.

Một điểm nữa được xem là điểm mạnh của Ertiga nằm ở tính kinh tế. Giá 499 triệu đồng là tốt nhất phân khúc rồi, thêm chi phí sử dụng thấp nữa.





Anh có thể chia sẻ thêm về chi phí sử dụng, bảo dưỡng xe Ertiga sau hơn hai năm sử dụng?

Vì công việc chạy xe hằng ngày đưa khách du lịch đến các điểm tham quan, bản thân muốn giữ gìn xe tốt hơn, tôi thường sau khoảng 5.000 km/tháng (hãng khuyến cáo 7.500 km) thì bảo dưỡng và chỉ tốn khoảng 650 nghìn đồng, như thế không tiết kiệm thì là gì? Có nhiều người, giống tôi, cũng không ngờ với chi phí bảo dưỡng này của Ertiga.

Về độ tiết kiệm nhiên liệu, công nhận Ertiga đã làm tôi bất ngờ. Bản số sàn tôi chạy trên đường trường khoảng 5,1 - 5,3 lít/100 km, còn trong đô thị khoảng 7-7,2 lít. Nếu xét riêng dòng xe 7 chỗ, Ertiga gần như là xe tiết kiệm xăng nhất.

Vậy còn ở khía cạnh vận hành, động cơ, hộp số, anh cảm nhận Ertiga như thế nào?

Nhiều người lo ngại động cơ 1.5 công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm của Ertiga có thể không đủ sức tải 7 người trên xe nhưng tôi cho rằng không đúng. Tất nhiên, chúng ta không thể đòi hỏi xe có phản hồi của động cơ mạnh như những mẫu lắp máy 2.0. Với mức giá của xe, động cơ kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, công suất của Ertiga là đủ dùng.

Bạn phải hiểu rõ chiếc xe của mình để điều khiển chân ga, tốc độ khi vượt. Ví dụ, nhờ trọng lượng xe nhẹ hầu hết đối thủ nên xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng khi chuyển làn ở tốc độ cao, người lái cần từ tốn, tránh đổi hướng gắt.

Với xe số tự động, chế độ O/D khi được kích hoạt ở dải tốc độ 55 - 60 km/giờ trở lên sẽ giới hạn hộp số không quá số 3, như vậy nếu đang đều tốc ở số 4, tua máy tăng lên và cấp số giảm xuống để gia tăng lực kéo. Nhiều người không hiểu cơ cấu hoạt động, cho rằng xe bị hụt hơi, mất phản hồi chân ga. Đã có nhiều bạn bè hỏi tôi về vấn đề này và họ hiểu ra vấn đề, áp dụng ngay khi được giải thích.

Ertiga cũng có một số nhược điểm như ồn, nội thất chưa nhiều điểm nhấn. Với một mẫu xe giá thấp, thực dụng, những điểm đó có thể chấp nhận được.

Sau hơn hai năm sử dụng, Ertiga mang đến cho anh những gì?

Đầu tiên chiếc xe là phương tiện để kiếm sống. Thu nhập của tôi sau khi trừ hết chi phí khoảng 15 triệu đồng/tháng, tức 180 triệu đồng/năm. Khi mua Ertiga, mục tiêu sau 3 năm sẽ khấu hao giá trị của nó và với thu nhập hiện tại, nếu không có dịch, đã gần hoàn thành mục tiêu. Chi phí sử dụng, bảo dưỡng thấp cũng là cách để rút ngắn thời gian hoàn vốn, sau đó sinh lời.

Tôi đã cùng người thân - 7 người đi nhiều nơi, lên Đà Lạt, ra Nha Trang du lịch. Chiếc xe vừa phục vụ công việc nhưng cũng giúp tôi có những chuyến đi vui vẻ cùng gia đình.