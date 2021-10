Kiên Giang: Đón hơn 300 người dân từ Bà Rịa - Vũng Tàu về quê

Khoảng 16 giờ ngày 7.10, hơn 300 người dân Kiên Giang từ Bà Rịa -Vũng Tàu đã về đến điểm tập kết tại Ban quản lý dự án cũ (H.Châu Thành, Kiên Giang) theo kế hoạch phối hợp tiếp nhận công dân trở về giữa UBND tỉnh Kiên Giang và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là đợt đầu tiên Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức xe đưa bà con đang tạm trú, lưu trú tại tỉnh này trở về Kiên Giang và bàn giao cho tỉnh tại điểm tập kết. Đợt này, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang đồng hành hỗ trợ phương tiện để đưa bà con về lại quê nhà. Theo đó, Kiên Giang là tỉnh có số lượng công dân trở về đông nhất trong 3 tỉnh có công dân đăng ký từ Bà Rịa - Vũng Tàu trở về quê (Long An 64 người, Bạc liêu 176 người).





Những công dân về quê lần này ưu tiên cho phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, trẻ em, học sinh cần trở về để chuẩn bị năm học mới, người khuyết tật, người lớn tuổi có bệnh nền và người lao động tự do mất việc làm. Tất cả đều đã được test nhanh Covid-19 và có giấy xác nhận âm tính còn giá trị 72 giờ trước khi lên xe.

Tại điểm tập kết, UBND tỉnh Kiên Giang giao cho Đội phản ứng nhanh do Công an tỉnh là cơ quan thường trực phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp nhận, phân luồng để các huyện, thị cho xe lên đón bà con về thực hiện cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế; đồng thời quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho người dân.