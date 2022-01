Kiến tạo phong cách sống ‘resort living’ ở The Sang Residence

Giới thượng lưu có nhu cầu hưởng thụ cao cấp muốn chọn không gian nghỉ dưỡng thiên nhiên ngay tại nhà với tiện ích xứng tầm như hồ bơi, gym, yoga, nhà hàng sang trọng...

Dễ nhận thấy, những dự án “resort living” thường có vị trí tuyệt đẹp, ven mặt nước để thu hút khách hàng an cư, hoặc đầu tư sinh lời bền vững. Bởi theo nghiên cứu của Học viện Khoa học California (Mỹ), cảnh quan đẹp giúp tâm trạng thư thái, cảm giác thăng hoa và tái tạo năng lượng tốt cho cơ thể.

Tờ The Sydney Morning Herald trong một chuyên đề từng nêu, việc sở hữu căn hộ trải nghiệm dịch vụ và tiện ích 5 sao đang trở thành lối sống phổ biến ở New York, London, Hongkong, Thượng Hải...

Cùng với các TP du lịch sôi động, Đà Nẵng - điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2020 (theo TripAdvisor) đã xuất hiện phong cách sống “resort-living”.

Không gian sống trọn vẹn cảm xúc

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang khát sản phẩm chất lượng, phân khúc căn hộ hạng sang, phong cách sống 'resort living' có sức hút cực mạnh với nhà đầu tư. Đơn cử dự án căn hộ cao cấp biển Mỹ Khê The Sang Residence đã tạo sóng thị trường suốt thời gian qua.

Dự án do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The Sang làm chủ đầu tư, gồm 298 căn hộ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, trong 6 tháng qua chiếm nhận được hơn 70% đặt chỗ tại Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam (Viet Nam Smart City - VNSC, thành viên Đất Xanh Miền Trung).

Khác với căn hộ chung cư thường gặp, The Sang Residence khát vọng kiến tạo sản phẩm nhà ở khác biệt với phong cách thời thượng.





Mỗi căn hộ được thiết kế chạm đến trọn vẹn cảm xúc, thụ hưởng tiện nghi, nâng cao sức khoẻ tinh thần, tạo tiền đề để những giá trị tốt đẹp khác của cuộc sống được sản sinh, tiếp nối, thăng hoa.

The Sang Residence hiện thực hóa chuẩn “resort living” từ những lựa chọn khác biệt. Thay cho lớp kính thông thường là hệ kính hộp phủ dowble Low-E dày 24mm, hệ nhôm dày 300mm giúp cản tia UV, làm chậm quá trình truyền nhiệt.

Do đó căn hộ luôn “đông ấm hạ mát”, chống ồn, chống bão cấp 13, tiết kiệm năng lượng, đây là loại kính ưu việt nhất thị trường hiện nay, lần đầu áp dụng cho công trình căn hộ.

The Sang Residence còn thiết kế 2 ban công, khu thư giãn tách biệt khu giặt phơi, tinh tế, văn minh không ảnh hưởng cảnh quan chung. Hai tầng hầm rộng rãi với công nghệ đỗ xe thông minh bảo vệ phương tiện, thiết kế sảnh thông tầng thu gió và ánh sáng.

Các tiện ích nhà trẻ, công viên, hồ bơi, spa, nhà hàng dưới căn hộ là nỗ lực của DA mang đến không gian sống thực sự hoàn hảo.

Chủ đầu tư nhận thức rõ nhu cầu ngày càng cao và tất yếu thời đại mới, nơi công nghệ gắn liền kiến tạo cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và an toàn hơn. Thiết kế thông minh của The Sang Residence giúp cư dân an tâm tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng quanh năm trong những căn resort cao cấp mà không cần lo về thời gian trả phòng.