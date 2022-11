Kiêng ăn thịt cá nhiều năm, người phụ nữ không bước đi nổi vì lý do này

Tại sao xảy ra tình trạng này?

Tình trạng thiếu vitamin B12 "thấp đến mức nguy hiểm" có thể không được chú ý cho đến cuối cùng có thể gây ra nhiều triệu chứng, từ khó đi lại cho đến bại liệt tay chân, theo hãng tin Insider.

Cô Carly Minsky, 33 tuổi, cho biết cô đã ngừng ăn thịt và cá được khoảng 7 - 8 năm để được khỏe mạnh hơn, và lúc đầu cô cảm thấy rất tuyệt. Nhưng sau 1 năm, cô cảm thấy mệt mỏi "cực độ", và sau 6 năm, cô kiệt sức đến mức "khó đi lại".

Hiệp hội Dinh dưỡng Anh (BDA) cho biết những người kiêng ăn thịt, cá, trứng và sữa trong hơn 5 năm - như trường hợp của cô Minsky, có nguy cơ bị thiếu vitamin B12.

Ban đầu, cô nghĩ rằng mình mệt mỏi là do tuyến giáp có vấn đề - có thể gây mệt mỏi khi không sản xuất đủ hoóc môn.

Nhưng các xét nghiệm máu năm 2020 cho thấy mức vitamin B12 của cô "ở mức thấp nguy hiểm" và cần phải "tiêm vitamin B12 ngay lập tức", theo Insider.

Các bác sĩ cũng nói rằng cô cần phải uống vitamin B12 hằng ngày trong suốt quãng đời còn lại.

Mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn ăn phô mai, trứng và sữa, nhưng họ cho biết cô không nhận đủ vitamin B12 trong chế độ ăn uống của mình.

"Đó là một cú sốc lớn. Tôi không biết mình lại trở nên yếu đến như vậy", cô nói.

Trong vòng 2 tháng sau khi tiêm vitamin B12, cô cảm thấy khỏe hơn. Cảm giác như năng lượng đã được hồi phục. Cô tiếp tục uống viên vitamin B12 mỗi ngày.





Người không ăn thịt cá cần phải kiểm tra và bổ sung vitamin B12

Vitamin B12 rất cần thiết cho các dây thần kinh và các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể.

Thiếu hụt vitamin này thường do 2 nguyên nhân: Kém hấp thu do các bệnh lý như bệnh celiac và thiếu máu ác tính hoặc do ăn uống không đủ chất.

Vitamin B12 được tìm thấy tự nhiên trong thịt, cá, trứng và các sản phẩm từ sữa.

Tiến sĩ Brad Kamitaki, Phó giáo sư thần kinh học tại Trường Y Rutgers Robert Wood Johnson (Mỹ), đã nói rằng tình trạng thiếu vitamin B12 "có thể không được chẩn đoán hoặc chẩn đoán không đầy đủ vì các triệu chứng có thể không đặc hiệu".

Theo Trường Y Johns Hopkins Medicine (Mỹ), các triệu chứng của thiếu vitamin B12 khác nhau và bao gồm: Ngứa ran ở cánh tay hoặc chân, đi lại khó khăn, mệt mỏi, buồn nôn, tim đập nhanh, mất thăng bằng và cảm thấy bực bội.

Hầu hết mọi người không lo thiếu vitamin B12 nếu ăn các sản phẩm từ động vật gần như hằng ngày.

Tuy nhiên, những người kiêng ăn động vật có thể nhận được vitamin B12 từ sữa thực vật và ngũ cốc ăn sáng - có bổ sung thêm vitamin B12.

BDA khuyến cáo những người ăn kiêng nên kiểm tra tình trạng vitamin B12 và bổ sung khoảng 10 microgam mỗi ngày theo nhu cầu, theo Insider.