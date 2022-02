Kiệt tác phim Nhật ‘Rashomon’ chiếu trực tuyến miễn phí

Liên hoan Phim trực tuyến Nhật Bản lần thứ 2 do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức. Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 28.2 thông qua kênh Điện ảnh trực tuyến của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation). 20 bộ phim đặc sắc của Nhật Bản với nhiều đề tài, thể loại sẽ được trình chiếu miễn phí trong đợt này.

Trong đợt thứ nhất của Liên hoan phim Nhật Bản trực tuyến diễn ra từ ngày 15 đến 22.11.2021, Việt Nam đứng thứ nhất trong top 25 quốc gia về số lượt người xem phim. Sắp tới, trong đợt chiếu thứ hai của chương trình, số lượng phim năm nay được tăng hơn gấp đôi, lên đến 20 tác phẩm. Các bộ phim được chọn lọc đa dạng, hấp dẫn và độc đáo hơn về cả chất lượng, thể loại lẫn nội dung. Khán giả có thể thoải mái và hứng thú hơn khi lựa chọn bộ phim phù hợp sở thích của mình, trải dài từ thể loại phim tâm lý, tình cảm lãng mạn, slice of life (lát cắt cuộc sống), học đường, hài hước, cổ trang, giả tưởng, hành động đến cả dòng phim tài liệu mang đậm tính chân thật.

Trong 20 bộ phim được công chiếu đợt này, phần lớn là phim điện ảnh với nhiều tác phẩm nổi tiếng, đã để lại nhiều dấu ấn của điện ảnh Nhật Bản. Đặc biệt có cả bộ phim huyền thoại từng được đề cử Oscar - Rashomon. Bộ phim được sản xuất vào năm 1950 dựa theo truyện ngắn Yabu no naka của nhà văn Akutagawa Ryūnosuke. Rashomon được đánh giá là kiệt tác và góp phần đưa nền điện ảnh nước Nhật vươn tầm thế giới.





Ngoài ra, hàng loạt phim của xứ sở hoa anh đào được trình chiếu, sản xuất và phát hành trong thời gian vài năm trở lại đây cũng lần đầu được giới thiệu đến khán giả Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể đến Under the Open Sky - bộ phim vừa nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình điện ảnh quốc tế tại LHP quốc tế Toronto 2020. Until the Break of Dawn, The God of Ramen, Ito, Aristocrats…cũng là những tựa phim đáng chú ý.

Liên hoan phim trực tuyến không chỉ đa dạng về nội dung, thể loại phim mà còn linh hoạt cả về thời gian chiếu và không giới hạn số lượng khán giả, đúng với tiêu chí “Xem phim Nhật mọi lúc, mọi nơi” mà chương trình hướng đến. Cổng xem phim tại website của Liên hoan phim trực tuyến Nhật Bản (https://bit.ly/3gDyuWE) chính thức được mở từ 14.2 đến hết ngày 28.2.2022. Đặc biệt, toàn bộ phim trong Liên hoan phim năm nay đều có thể dễ dàng xem trực tuyến trong thời gian dài (lên đến 48 tiếng) và hoàn toàn miễn phí.