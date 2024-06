Kiểu tóc 'ngố tàu' của idol gốc Việt Hanni (NewJeans) trở thành trào lưu mới

Trong lần trở lại mới nhất với 2 đĩa đơn Bubble gum và How sweet, Hanni (NewJeans) đã ra mắt công chúng với diện mạo "mới toanh". Nữ idol gốc Việt xuất hiện trong kiểu tóc bob ngắn được cắt tỉa layer lộn xộn có chủ đích vô cùng độc đáo. Cô nàng đem đến hình ảnh tinh nghịch mới lạ và dễ dàng chiếm được cảm tình từ công chúng.

Kiểu tóc mới của Hanni được đánh giá vừa dễ thương vừa cool ngầu

Vẻ ngoài trẻ trung đậm chất thanh xuân vườn trường của Hanni khiến nhiều người thích thú. Phần lớn khán giả đều đồng tình rằng kiểu tóc này rất phù hợp với người đẹp 10X, vừa cá tính nhưng cũng đáng yêu, thuần khiết. Đây là lần đầu tiên Hanni cắt tóc ngắn sau 2 năm debut nên màn "đảo ngói" này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người hâm mộ.



Tạo hình tóc ngắn của nữ thần tượng gây bất ngờ cho khán giả

Mái tóc ngắn của cô nàng xuất hiện lần đầu tiên qua MV Bubble gum được phát hành vào ngày 26.4 vừa qua, tiếp đó là bài hát chủ đề How sweet. Hai ca khúc đánh dấu màn tái xuất của NewJeans sau gần 10 tháng vắng bóng trên đường đua âm nhạc Kpop, kể từ mini album Get up.

Không ngoa khi nói rằng lần "come back" này, Hanni chính là thành viên để lại dấu ấn mạnh mẽ và ấn tượng nhất của NewJeans. Mỗi bài đăng liên quan đến nhan sắc, phong cách và cuộc sống riêng tư của Hanni luôn nhận được lượng tương tác khủng trên các diễn đàn trực tuyến.



Những hình ảnh đáng yêu với mái tóc ngắn của nữ idol gốc Việt trở thành chủ đề bàn luận "nóng"

Đã rất nhiều lần, NewJeans và cả Hanni là người mở đường cho những xu hướng mới hoặc trào lưu cũ được trở lại Kpop, chẳng hạn như "hồi sinh" phong cách Y2K. Sau khi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Gucci, Hanni từng thử qua nhiều style khác nhau nhưng đều không nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả. Đã có thời điểm, cô theo đuổi lối ăn mặc trưởng thành quyến rũ và nhuộm tóc vàng bạch kim. Tuy nhiên với những hình ảnh này, Hanni bị đánh giá là già dặn và không phù hợp.



Phong cách nhí nhảnh pha trộn nét dễ thương của Hanni ở tuổi 20

Khán giả nhận xét Hanni nên xây dựng hình tượng trẻ trung phù hợp với độ tuổi, thay vì chạy đua theo số đông. Và dường như lần này cô nàng sinh năm 2004 đã tìm thấy phong cách hoàn hảo nhất cho bản thân mình. Kiểu tóc bob ngắn đầy phá cách của Hanni khiến nhiều người háo hức muốn trải nghiệm.

Cư dân mạng Hàn Quốc chia sẻ: "Cô ấy trông thật đáng yêu khi cắt tóc như vậy"; "Tôi cũng muốn thử mái tóc đó"; "Hanni trông giống như một nhân vật hoạt hình"; "Cắt tóc kiểu đó mang đến một cảm giác thật sảng khoái và thoải mái"; "Mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa như vậy sẽ khó để giữ nếp nhưng Hanni trông rất dễ thương".