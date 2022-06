Kim Tử Long bất chấp tuổi tác, chịu 'ngã đau' để bảo vệ đàn em

Xuất hiện trong tập 13 Đấu trường âm nhạc 2022, NSND Hồng Vân và nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Tại đây, họ có nhiệm vụ “chiêu mộ” các thành viên tài năng và dìu dắt họ trong các trận đấu gay cấn.

Mở màn, Kim Tử Long gây bất ngờ khi tiết lộ nghệ sĩ Hồng Vân là người đa tài, từng được biết đến với vai trò ca sĩ. Anh nói: “Vào thập niên 1990, Hồng Vân không chỉ nổi tiếng về khiếu hài hước mà còn là một ca sĩ trong chương trình Mưa bụi".

Đến với chương trình, Hồng Vân đã tìm được 3 ứng viên sáng giá: Mai Chí Công, Tú Tri và Minh Nhật. Đối đầu với đội Chót vót của nữ diễn viên là đội Chói lóa của Kim Tử Long với 3 thành viên: Kim Anh, Keonakhon Tây và Khánh Huế. Các thí sinh thi đấu theo cặp, ai có số điểm thấp hơn sẽ bị rơi vào “hố đen” ngay trên sân khấu.

Ở trận song đấu đầu tiên, thí sinh người Lào đã đánh bại Mai Chí Công. Tuyên bố đòi lại danh dự cho đàn anh, Minh Nhật nhanh chóng khiến Keonakhon Tây “lọt hố” bằng ca khúc Dấu tình sầu. Tuy nhiên ngay sau đó, anh chàng đã thất bại trước Kim Anh trong phần trình diễn Ngựa ô thương nhớ.

Cuộc thi tiếp tục cao trào khi Kim Anh đối đầu cùng Tú Tri. Được thủ lĩnh chọn cho ca khúc My baby, Tú Tri thể hiện khá trọn vẹn phần thi. Đến giây phút quyết định, cả hai vô cùng hồi hộp. Riêng Kim Anh không giữ được bình tĩnh, đã bật khóc khi đứng trên hố đen. Chia sẻ về sự việc, nữ “đấu sĩ” cho biết mình sợ độ cao nên đã nhờ thủ lĩnh Kim Tử Long đứng thay vị trí.

Bất ngờ trước lời đề nghị nhưng Kim Tử Long vẫn vui vẻ nhận lời. Nam ca sĩ trấn an đàn em và nhanh chóng tiến về vị trí quyết định kết quả. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với đội của anh. Nam nghệ sĩ cải lương lọt thỏm xuống hố khiến Nhật Kim Anh “phát hoảng”. Sau cú rơi tự do, giọng ca Tâm sự Mộng Cầm cho biết vẫn ổn, anh còn tấu hài trên sân khấu khiến các nghệ sĩ bật cười.





Tú Tri tiếp tục tiến vào vòng trong, đối đầu với thí sinh Khánh Huế trong trận thi đấu cuối cùng. Cả hai kết hợp khá nhịp nhàng trong hit Vết mưa. Nếu Tú Tri ghi điểm bằng bản lĩnh sân khấu, sự ngọt ngào thì Khánh Huế gây bất ngờ với giọng hát đầy nội lực.

Cuối cùng, các thí sinh phải đứng trên hố đen trong giờ phút công bố kết quả. Tuy nhiên, Kim Tử Long lần nữa “hy sinh vì gái đẹp” nên đã quyết định thay chỗ của Tú Tri dù cô là thành viên đội Hồng Vân.

Nam nghệ sĩ tiết lộ: “Tôi cảm thấy rất thương hai em, Huế hay Tri rớt xuống hố thì đều làm tôi đau khổ. Vì vậy xin ban tổ chức cho tôi một ân huệ là cho tôi và Hồng Vân đứng vào vị trí đó được không?". Về phía Hồng Vân, nữ diễn viên phản ứng quyết liệt, từ chối lời đề nghị.

Ngay sau đó, Kim Tử Long tiếp lời: "Nếu như Hồng Vân không đứng ở trên đó, Tri hãy để anh đứng thay em được không? Anh biết là đối thủ nhưng Tri rớt xuống anh rất là đau, người con gái xinh đẹp như vậy không nên để rớt xuống. Anh không đứng thay Huế vì vô cùng tự tin về phần trình diễn của đội mình".

Dù bị Nhật Kim Anh cảnh báo là người đã có tuổi nhưng Kim Tử Long vẫn quyết tâm chứng minh mình còn trai tráng và nhanh chóng thay Tú Tri. Chứng kiến sự nhiệt tình của nam thủ lĩnh, Lê Dương Bảo Lâm cũng “góp vui” bằng cách thay chỗ Khánh Huế.

Cuối cùng, Kim Tử Long nhận cái kết đắng khi bị lọt hố lần thứ hai. Tình huống này khiến cả trường quay bật cười vì lần đầu tiên tại Đấu trường âm nhạc, thủ lĩnh thắng cuộc lại lọt hố thay đấu sĩ đội thua. Khép lại chương trình, đội Chói lóa của nam nghệ sĩ chiến thắng và giành giải thưởng 30 triệu đồng.