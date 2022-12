Kim Tuyến hóa bà trùm ma túy trong 'Bí mật hai thế giới'

Bí mật hai thế giới xoay quanh bộ ba Quang Minh (Hiếu Nguyễn) - Mỹ Hà (Kim Tuyến) - Hoàng Phát (Thanh Duy), là những người bạn thân thuở mới lớn. Mỹ Hà được biết đến như hoa khôi của trường với giọng hát làm say đắm lòng người, ước mơ trở thành ca sĩ. Trong khi đó, người bạn hot boy cùng lớp - Hoàng Phát mong muốn được làm một bác sĩ giỏi để giúp đời, giúp người. Khác với Hoàng Phát, Quang Minh phấn đấu trở thành một chiến sĩ công an để bài trừ cái xấu và tội ác. Mỹ Hà và Quang Minh có một tình yêu đẹp dưới mái trường cấp ba, điều này làm cho Hoàng Phát rất đau khổ, dù vậy anh luôn âm thầm cầu chúc cho Mỹ Hà được hạnh phúc.

Bi kịch kéo đến khi Mỹ Hà bị chính ba ruột của Hoàng Phát là Lão Đại hãm hiếp. Bỏ lại tình yêu với Quang Minh, cuộc đời của Mỹ Hà chính thức rẽ sang trang khác, trở thành người tình của Lão Đại. Sau khi Lão Đại chết, Mỹ Hà trở thành bà chủ nhà hàng hải sản nhưng thực chất là hoạt động trong thế giới ngầm, buôn bán ma túy với nhiều đàn em thân cận.

Quang Minh sau này trở thành công an, vì mối quan hệ thân thiết với Mỹ Hà nên nhiều lần bị đồng nghiệp, cấp trên hiểu lầm rằng anh đang tiếp tay cho các hành vi phạm pháp của cô. Đồng thời, các băng nhóm tội phạm ngày càng tinh vi và liều lĩnh khi liên tục gây ra loạt vụ án về ma túy và thủ tiêu lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Đó cũng là lúc cuộc đấu trí căng thẳng giữa các chiến sĩ công an do Quang Minh chỉ đạo và những tên tội phạm sừng sỏ đứng đầu là Lão Thần Y và Mỹ Hà bắt đầu nổ ra.

Chia sẻ về vai diễn "chị đại" giang hồ trong bộ phim lần này, Kim Tuyến cho biết: "Tôi nhận được vai diễn này từ đạo diễn Thái Trình cũng khá gấp. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, suy nghĩ đầu tiên của tôi là nếu không phải vai diễn Mỹ Hà, có lẽ tôi sẽ xem xét lại, bởi vì lúc đó tôi nhận được khá nhiều lời mời từ các đoàn phim khác (cười). Mỹ Hà phải nói là một nhân vật có sức hút từ trên kịch bản cho đến phim trường và diễn xuất. Cuộc đời của nhân vật Mỹ Hà chia ra làm nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn là một màu sắc khác nhau. Vì vậy, có thể nói đây là vai diễn mà tôi tập trung nhất từ trước đến nay bởi tôi hiểu được độ khó và sức nặng của vai diễn đối với toàn bộ phim. Tôi thực sự thấy mình may mắn khi được đạo diễn cân đo đong đếm cho vai diễn này".





Cô cũng tiết lộ điều bản thân thích nhất ở Mỹ Hà là nhân vật này không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Cô luôn cá tính, mạnh mẽ và biết chọn cho mình hướng giải quyết vấn đề đúng đắn. "Trên hết, điểm mà tôi yêu thích nhất là giai đoạn Mỹ Hà trở thành bà trùm, trong thế giới ngầm đó, người ta thường hay sử dụng quyền lực để uy hiếp một người khác hoặc thậm chí là tiêu diệt kẻ đó. Nhưng Mỹ Hà không như vậy, cô ấy không lạm dụng bạo lực mà sử dụng mưu trí, sự thông minh và mềm mỏng, khéo léo của mình. Đó là một cách giải quyết ở một góc nhìn khác mà không phải ai cũng có thể làm được, điều này rất hợp lý với tính cách của nhân vật Mỹ Hà", diễn viên Chuyện tình đảo ngọc nói thêm.

Đề cập đến những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Thái Trình bộc bạch: "Bộ phim Bí mật hai thế giới tuy chỉ quay ở TP.HCM nhưng khó khăn mà tôi và ê kíp gặp phải là bộ phim ghi hình ngay thời điểm thành phố vừa hết giãn cách, dịch bệnh vẫn còn, nên việc xin phép được ghi hình tại các bối cảnh quay là rất khó. Khi bộ phim đã hoàn thành thì tất nhiên mọi khó khăn đó cũng đã qua rồi. Tuy nhiên, qua đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những địa phương có bối cảnh ghi hình đã đồng ý tạo điều kiện, giúp đỡ cho đoàn làm phim trong giai đoạn khó khăn đó".

Trước Bí mật hai thế giới, anh từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua các bộ phim như Ngày mai bình yên, Người tình muôn mặt, Kẻ tàng hình... Ngoài Kim Tuyến, Thanh Duy, Hiếu Nguyễn, Bí mật hai thế giới còn có sự tham gia của Quách Ngọc Tuyên, Băng Di, Tăng Huỳnh Như, Ngô Thành Tá...