Dự án Kahuna Hồ Tràm Strip không chỉ thể hiện bằng việc tôn trọng các cam kết đầu tư mà còn bởi các tiện nghi, dịch vụ đẳng cấp quốc tế mà hiếm dự án nghỉ dưỡng nào tại Việt Nam có được.

Tròn 4 tháng sau lần đầu giới thiệu dự án, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (HTP) - chủ đầu tư của Tổ hợp Hồ Tràm Strip, đã chính thức khởi công xây dựng dự án căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng Kahuna Hồ Tràm Strip như cam kết, bao gồm 164 căn hộ nghỉ dưỡng, 36 biệt thự vườn hai tầng riêng biệt và 8 biệt thự hướng biển. Theo chủ đầu tư, dự kiến đến năm 2019 dự án mới có thể đi vào vận hành. Nhưng ngay từ khi được giới thiệu chính thức ra thị trường, Kahuna Hồ Tràm Strip đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ với nhiều nhà đầu tư.

“Khách hàng phản ứng cực kỳ tốt đối với dự án này. Chúng tôi đã nhận được khá nhiều đăng ký đặt cọc trong vài tháng đầu”, ông Gary Martin, Phó chủ tịch Xây dựng và Phát triển dự án của HTP, chia sẻ.

Uy tín của chủ đầu tư đã triển khai 1,1 tỉ USD



Câu chuyện nhiều khách hàng nếm “trái đắng” khi đầu tư vào một số dự án BĐS nghỉ dưỡng gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn công ty phát triển dự án uy tín. Với hơn 1,1 tỉ USD đã được triển khai, Asian Coast Development Limited (ACDL) - công ty mẹ của HTP, đã cho thấy cam kết đầu tư lâu dài tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Thậm chí, ACDL còn đang chuẩn bị đầu tư hẳn một sân bay rộng 236 ha gần dự án để thu hút thêm nhiều khách du lịch tới Hồ Tràm Strip.

Trong khi đó, sau 4 năm vận hành của tổ hợp khách sạn và casino The Grand, ACDL đã cho thấy năng lực vận hành một tổ hợp dự án du lịch có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam. Vào thời điểm căn hộ Kahuna đầu tiên được bàn giao thì Hồ Tràm Strip cũng đã thay đổi diện mạo một cách đáng kể, trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng thứ hai là The Beach Club hoạt động ở ngay bên cạnh cũng như công viên nước, nhà hát ngoài trời 2.000 chỗ, khu ẩm thực gia đình, rạp chiếu phim và khu chơi bowling.

Vị thế hoàn hảo cho “ngôi nhà thứ hai”

Bên cạnh uy tín của chủ đầu tư, một trong những thế mạnh của Kahuna Hồ Tràm Strip chính là vị trí lý tưởng khi chỉ cách TP.HCM hai giờ lái xe. Theo nhận định của nhiều chuyên gia BĐS, khu vực Hồ Tràm thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu đang dần trở thành một điểm nóng mới của BĐS nghỉ dưỡng ven biển, nhờ sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, cụ thể là những tuyến đường cao tốc nối liền TP.HCM đến Hồ Tràm. Đó là chưa kể đến việc di chuyển đối với khách quốc tế hay khách nội địa từ các khu vực khác đến Hồ Tràm sẽ thuận tiện hơn khi sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng xong.

Thực tế, hoạt động của The Grand Hồ Tràm Strip trong vài năm trở lại đây đã cho thấy Hồ Tràm đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn. Ông Gary cho biết ở một số giai đoạn, toàn bộ hơn 500 phòng của The Grand Hồ Tràm Strip đều được đặt kín. Kết quả kinh doanh khả quan tới mức chủ đầu tư dự án quyết định đẩy nhanh tiến độ xây dựng khách sạn thứ hai, The Beach Club, nhằm nâng tổng số phòng lên 1.100 vào năm sau.

Tiềm năng sinh lời đến từ lợi thế tổ hợp tỉ đô Hồ Tràm Strip

Ở một thị trường mà nguồn cung ngày càng nhiều và sức cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, thì ngoài vị trí đẹp, yếu tố đầu tư còn ảnh hưởng bởi khả năng sinh lời của tài sản. Dự án Kahuna đảm bảo khả năng sinh lời bằng chính sự lôi cuốn của những tiện ích, các dịch vụ vui chơi giải trí của cả tổ hợp Hồ Tràm Strip.

Có thể nói, kể từ khi ra mắt, The Grand Hồ Tràm Strip đã tạo ấn tượng tốt về một khu phức hợp nghỉ dưỡng với các tiện nghi, dịch vụ tiêu chuẩn tầm cỡ thế giới, gồm các phòng nghỉ chuẩn 5 sao, hệ thống nhà hàng và sân gôn The Bluffs 18 lỗ nằm trong top 100 sân gôn tốt nhất thế giới. Sang năm 2018, ACDL sẽ đầu tư thêm vào lĩnh vực này bằng việc mở nhà hát ngoài trời và công viên nước trong khuôn viên dự án.

Ngoài ra, Hồ Tràm Strip là một trong những tổ hợp du lịch hiếm hoi có casino quốc tế nằm cách TP.HCM chỉ hai giờ lái xe. Hiện chủ đầu tư cũng đang xin phép cho người Việt vào chơi theo quy chế mở của Chính phủ mới có hiệu lực từ 1.12.2017.

Nằm kề resort The Grand Hồ Tràm Strip, dự án Kahuna Hồ Tràm Strip bao gồm 2 hạng mục: tháp căn hộ condotel cao 12 tầng và biệt thự (biệt thự vườn và biệt thự biển), với tổng cộng 244 căn hộ. Trong đó tháp căn hộ condotel có 164 căn hộ 1-2 phòng ngủ, bao gồm 8 căn hộ áp mái (penthouse), 36 căn biệt thự vườn 2 tầng lầu và 8 căn biệt thự cao cấp nằm sát biển với diện tích khoảng từ 218 - 223 m2. Với giá từ 2 tỉ đồng, Công ty dự án Hồ Tràm đưa ra cam kết lợi nhuận 8% mỗi năm trong vòng hai năm đầu tiên. Sau đó, nhà đầu tư được chia doanh thu ròng theo tỷ lệ 60/40 trong 8 năm tiếp theo.

