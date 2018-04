4 tiêu chí ‘vàng’ khi lựa chọn một dự án bất động sản an toàn

Những vụ cháy nghiêm trọng gần đây ở các chung cư cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM đã tác động mạnh đến tâm lý của người dân. Con số hơn 1.000 vụ cháy trên cả nước khiến 31 người thiệt mạng từ giữa tháng 12.2017 đến 15.3.2018 (theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy) là con số đáng báo động cho tình trạng thiếu an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các dự án chung cư cao tầng hiện nay. Trước những lo lắng ấy, người dân nên tự trang bị cho mình các kiến thức về PCCC và cân nhắc lựa chọn một nơi an cư an toàn, đảm bảo 4 tiêu chí “vàng” để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với bản thân và gia đình.

Thiết kế theo đúng tiêu chuẩn an toàn

Một nơi an cư an toàn là nơi được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn an toàn: hệ thống báo cháy tự động hoạt động tốt; cửa thoát hiểm phải luôn đóng kín; có 1-2 họng nước tại mỗi điểm trong nhà; có ít nhất 2 lối ra thoát nạn. Đảm bảo các yếu tố này trong thiết kế và thi công sẽ hạn chế rủi ro xảy ra hỏa hoạn và những sự cố ngoài ý muốn.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Chiến Thắng (32 tuổi, đang sống tại TP.HCM) nói: “Những vụ cháy gần đây thực sự khiến tôi hoang mang bởi chất lượng về PCCC ở các chung cư thật sự đáng lo ngại. Sau các sự việc liên tiếp xảy ra như vậy, tôi cũng tự trang bị các kiến thức và kiểm tra lại toàn bộ những tiêu chí về thiết kế chung cư mình đang sống có đảm bảo an toàn PCCC không”.

Vị trí căn hộ thuận tiện



Một căn hộ có vị trí đắc địa không chỉ thuận tiện về giao thông, gần khu trung tâm mà còn phải đảm bảo nằm ở những vị trí mà xe cứu hỏa dễ dàng đi vào khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, đó có phải là một căn hộ ở vị trí quá cao, có đảm bảo độ thông thoáng và gần thang thoát hiểm không cũng là điều mà bạn nên cân nhắc trước khi quyết định chọn mua.

Ban quản lý làm việc nghiêm túc

Ban quản lý cũng đóng vai trò không nhỏ trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị như hệ thống báo cháy tự động, thang thoát hiểm, đèn chỉ dẫn hằng ngày... Họ sẽ phối hợp thực hiện rà soát hệ thống PCCC 3 tháng/lần, duy trì một đội PCCC cơ sở để luôn sẵn sàng khi sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, các buổi tập huấn diễn tập PCCC cho cư dân cũng cần được tổ chức nghiêm túc, nâng cao ý thức và trang bị kiến thức tốt nhất cho mỗi người.

Chủ đầu tư uy tín

Cùng với Ban quản lý đầy trách nhiệm, mức độ uy tín của một chủ đầu tư “có tâm” và “có tầm” cũng là một tiêu chí khi lựa chọn căn hộ. Một chủ đầu tư tên tuổi sẽ đặt sự an toàn của cư dân lên hàng đầu, không những đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thiện dự án mà còn tuân thủ chặt chẽ các quy định, tiêu chuẩn an toàn về PCCC. Đồng thời, họ cũng chú trọng đầu tư vào chất liệu, vật tư trong từng chi tiết thiết kế và thi công.

Ngoài ra, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP từ ngày 15.4.2018. Theo đó, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ một cột bơm trở lên… đều phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Trong những công trình đang được quan tâm gần đây tại TP.HCM, Celadon City là một ví dụ về khu đô thị nơi mà yếu tố an toàn luôn được chủ đầu tư Gamuda Land đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, không chỉ được biết đến với những tiện ích khép kín hiện đại, Celadon City còn được thiết kế và trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn cho mỗi người dân từ không gian bên ngoài như đường đi đến từng chi tiết trong mỗi căn hộ. Đặc biệt, ngoài việc mua bảo hiểm cháy nổ hằng năm cho từng dự án, đội PCCC cơ sở thường trực 24/7, trong mỗi căn hộ tại Celadon City còn được trang bị các thiết bị có tính năng chống cháy nổ như: bộ cảm biến nhiệt, cảm biến khói, cửa chống cháy 3 lõi thép, vòi phun nước được lắp đặt ngay cửa chính…