Điều này cũng lý giải vì sao ngay từ khi ra mắt thị trường, 5 Seasons đã tạo ra sức hút đặc biệt, được đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm trong thời gian gần đây.

Đầu tư bất động sản quan trọng nhất là chọn vị trí có tiềm năng sinh lời trong tương lai. 5 Seasons tọa lạc tại 47 Nguyễn Tuân, ngay trung tâm quận Thanh Xuân, khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - dân cư phía tây Hà Nội.

Giới chuyên gia bất động sản đánh giá đây là vị trí vàng hiếm có, hội tụ đầy đủ lợi thế và tiềm năng để các dự án bất động sản tăng giá theo thời gian.

5 Seasons nắm giữ vị trí cửa ngõ đi vào tổ hợp dự án TNR GoldSeason. Tòa nhà nằm ngay sát mặt đường Nguyễn Tuân, cách mặt đường Nguyễn Trãi chỉ 50m, cách nhà ga đường sắt trên cao - loại hình giao thông hiện đại nhất Hà Nội hiện nay - chưa đầy 100m.

Dự án nằm trên các trục đường huyết mạch quan trọng như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, đường vành đai 3, kết nối dễ dàng với các tuyến đường Láng, Lê Văn Lương, Phạm Hùng… tạo địa thế dễ dàng di chuyển đến bất cứ đâu trong thành phố.

“Lợi đơn lợi kép” từ cơ sở hạ tầng

Không phải dự án nào cũng may mắn như 5 Seasons khi được thừa hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ hàng đầu tại Hà Nội.

Các cư dân tương lai hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề giáo dục, sức khỏe và chăm sóc những nhu cầu thiết yếu cho gia đình khi dự án được kết nối hoàn hảo với các hệ thống trường học tốt nhất hiện nay: Trường chuyên Amsterdam, Trường THPT Lý Thái Tổ, Đại học KHXH&NV, Đại học Hà Nội, Học viện An Ninh… hay các bệnh viện lớn như Vinmec, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Thận… đồng thời nằm gần các trung tâm thương mại lớn: Big C, The Garden, Keangnam, Royal City, Lotte Mart…

Thiết kế căn hộ tiện nghi nổi bật

Điểm nhấn tại 5 Seasons còn nằm ở thiết kế căn hộ đẳng cấp chuẩn phong cách Mỹ. 400 căn hộ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao đầy đủ nội thất cao cấp được lấy cảm hứng từ Manhattan - trái tim của thành phố New York.

Điểm nổi bật nhất trong thiết kế của 5 Seasons đó chính là việc đưa thiết kế kính vào trong căn hộ, phá bỏ các vách ngăn, tạo nên không gian mở rộng hơn, kết nối các căn phòng. Theo đó, 100% các căn hộ trong 5 Seasons đều hướng sáng và đón khí tươi mát tự nhiên mang đến sức sống, sự thư thái cho chủ nhân, đồng thời tiết kiệm chi phí sử dụng các thiết bị chiếu sáng và điều hòa trong ngày.

9 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời

Một dự án dù có vị trí đẹp đến đâu, thiết kế độc đáo như thế nào cũng chưa thể có một đẳng cấp hoàn hảo nếu trong đó không có những tiện ích sống chất lượng, xứng tầm và không được vận hành một cách chuyên nghiệp.

Khi phát triển sản phẩm cuối cùng trong tổ hợp TNR GoldSeason mang tên 5 Seasons, TNR Holdings Việt Nam đã đưa 9 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời dành riêng cho cư dân bao gồm: phòng tập gym và yoga, bể bơi tràn nhiệt đới, phòng xông hơi và bể sục, phòng giải trí, phòng vui chơi và phát triển thể chất cho trẻ, phòng họp hội thảo, thư viện đọc sách hiện đại…

Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của 5 Seasons so với số đông các dự án hiện nay, không chỉ được các chuyên gia mà còn nhà đầu tư và khách hàng đánh giá cao.

Dịch vụ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao

5 Seasons tạo lập đẳng cấp sống thượng lưu bằng việc chăm sóc các cư dân của mình theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Hệ thống dịch vụ tiêu chuẩn khách sạn 5 sao được thiết lập từ sảnh đón tiếp luôn có bảo vệ, lễ tân và sử dụng Wifi tốc độ cao miễn phí 24/24. 5 Seasons cung cấp các dịch vụ chăm sóc tận cửa như: dọn phòng theo yêu cầu, phục vụ thức ăn tại nhà, đi chợ, siêu thị giúp gia đình…

Tại 5 Seasons, mọi nhu cầu của các cư dân sẽ được hỗ trợ tối đa, mang lại những phút giây thư giãn và tận hưởng cuộc sống bên những người thân yêu.

Nguồn: TNR Holdings