5 Seasons: Sự khác biệt không chỉ đến từ vị trí độc tôn

Giá trị vàng đến từ vị trí độc tôn

Trước hết, giá trị của 5 Seasons đến từ vị trí độc tôn hiếm có. Dự án tọa lạc tại 47 Nguyễn Tuân, ngay trung tâm quận Thanh Xuân, khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - dân cư phía Tây Hà Nội.

Tòa nhà nằm ngay sát mặt đường Nguyễn Tuân, cách mặt đường Nguyễn Trãi chỉ 50 m, cách nhà ga đường sắt trên cao - loại hình giao thông hiện đại nhất Hà Nội hiện nay - chưa đầy 100 m, trên các trục đường huyết mạch quan trọng như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, đường vành đai 3… dễ dàng di chuyển đến bất cứ đâu trong thành phố.

Cũng từ vị trí này, 5 Seasons có thể kết nối hoàn hảo với các hệ thống trường học tốt nhất hiện nay: Trường chuyên Amsterdam, Trường THPT Lý Thái Tổ, Đại học KHXH&NV, Đại học Hà Nội, Học viện An Ninh… hay các bệnh viện lớn như Vinmec, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Thận; đồng thời nằm gần các trung tâm thương mại lớn: Big C, The Garden, Keangnam, Royal City, Lotte Mart… mang lại cho cư dân sự an tâm tuyệt đối không chỉ về giao thông mà còn với vấn đề sức khỏe, giáo dục.

Nắm giữ vị trí cửa ngõ đi vào tổ hợp TNR GoldSeason, không quá khi nói rằng tòa 5 Seasons sở hữu tầm view đẹp nhất tổ hợp. 5 Seasons được ưu ái khi nằm trong khu vực ít các dự án cao tầng tạo tầm nhìn thoáng rộng bao trọn vẻ đẹp toàn thành phố. Qua những tấm tường kính lớn, có thể dễ dàng ngắm công viên Mahattan ngay trước mặt cũng như bể bơi tràn nhiệt đới.

Với vị trí này, 5 Seasons cũng được nhận định là dự án có thể đảm bảo khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Hệ thống tiện ích

Theo đánh giá của các chuyên gia BĐS, trước ma trận dự án như hiện nay, thị trường Hà Nội đang có nguy cơ bội thực nguồn cung. Vì vậy, nếu muốn “sống” tốt, dự án đó phải tạo được sự khác biệt, không lẫn với số đông.

Hiểu rõ thực tế này, sau khi nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng, TNR Holding Việt Nam đã phát triển loạt hệ thống tiện ích dịch vụ 5 sao tại 5 Seasons tạo nên một phong cách sống riêng cho cư dân.

Theo đó, TNR Holdings Việt Nam đã phát triển 9 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời dành riêng cho cư dân 5 Seasons bao gồm: phòng tập Gym và Yoga, bể bơi tràn nhiệt đới, phòng xông hơi và bể sục, phòng giải trí, phòng vui chơi và phát triển thể chất cho trẻ, phòng họp hội thảo, thư viện đọc sách hiện đại…

Ngoài ra, xác lập vị thế khác biệt so với số đông các dự án hiện nay, 5 Seasons chăm sóc các cư dân của mình theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao: sảnh đón tiếp luôn có bảo vệ, lễ tân và sử dụng Wifi tốc độ cao miễn phí 24/24.

Cuộc sống của cư dân cũng sẽ trở nên tiện nghi và vô cùng đơn giản với dịch vụ chăm sóc tận căn hộ như: dọn phòng theo yêu cầu, giặt là giao tận phòng, đi chợ hay phục vụ đồ ăn tại gia…

Đặc biệt, là căn hộ khách sạn tiêu chuẩn 5 sao cùng tiềm năng đầu tư sinh lời hấp dẫn nhưng mức giá để sở hữu 5 Seasons chỉ từ 1,6 tỉ đồng. Đây cũng chính là điểm cộng lớn của 5 Seasons so với các dự án cùng phân khúc.

Sự kiện “Mở bán và tham quan căn hộ mẫu 5 Seasons” sẽ diễn ra lúc 9g00 ngày 29.10.2017 tại tầng 24 tòa nhà TNR Tower - 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ngoài ra, theo thông tin từ chủ đầu tư, trong “Tuần lễ Vàng” từ ngày 20.10 - 29.10.2017, khách hàng mua căn hộ tại 5 Seasons sẽ được nhận ngay Smart Tivi Samsung 40 inch.

