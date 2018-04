5 thợ lò than Hà Lầm có mức thu nhập ‘khủng’ trên 400 triệu đồng/năm

Trong đó, Công ty CP than Hà Lầm là đơn vị có nhiều thợ lò nhất trong tập đoàn đạt mức thu nhập trên 300 triệu đồng với 70/124 thợ lò. Đặc biệt, Công ty Than Hà Lầm còn có 5 thợ lò lọt top thu nhập “khủng” nhất TKV với mức thu nhập trên 400 triệu đồng/năm (trung bình hơn 33 triệu đồng/tháng, tính cả tiền lương và thưởng). 5 thợ lò có thu nhập “khủng” gồm: công nhân Phạm Đức An, công nhân Phạm Hữu Thiện (công trường Kiến thiết cơ bản 2), công nhân Hoàng Anh Đỗ, công nhân Bùi Văn Toản, công nhân Phạm Văn Tiến (Công trường Cơ giới hóa khai thác 1). Để động viên các thợ lò có thu nhập cao, lãnh đạo Công ty cổ phần than Hà Lầm đã quyết định thưởng cho 70 cặp vợ chồng thợ lò có mức thu nhập cao một chuyến tham quan du lịch xuyên Việt.

Năm 2017, Công ty cổ phần than Hà Lầm đã sản xuất trên 2,7 triệu tấn nguyên khai, than tiêu thụ trên 2,5 triệu tấn, doanh thu hơn 2.700 tỉ đồng. Năm 2018, Công ty phấn đấu khai thác 2,7 triệu tấn than nguyên khai; đào hơn 9.100m lò chuẩn bị sản xuất; than tiêu thụ gần 2,6 triệu tấn.