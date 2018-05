80% sự cố hàng không là do yếu tố con người

Theo đó, liên tiếp những sự cố hàng không nguy hiểm xảy ra từ đầu năm đến nay như hành khách lên nhầm máy bay, người lạ đột nhập vào sân bay, hỏng động cơ khi vừa cất cánh hay mới đây nhất là trường hợp máy bay hạ cánh nhầm xuống đường băng chưa đưa vào khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã đặt ra hồi chuông báo động về an toàn hàng không.

Ông Thành nhận định, nhiều trường hợp, người lao động phát hiện lỗi, các hiện tượng có thể gây tai nạn nhưng không báo cáo vì chủ quan, chưa có kênh thông tin “nóng” để kết nối nhanh giữa các cơ quan đơn vị, hoặc cũng do tâm lý ngại va chạm, sợ báo cáo vừa không được giải quyết có khi lại bị lãnh đạo “trù dập”.

Vietnam Airlines đang nỗ lực xây dựng “Just Culture” - “Văn hóa chính trực”. Văn hóa mà nhân viên chịu trách nhiệm về hành động của mình và họ được đảm bảo sẽ được đối xử một cách đúng mực sau mỗi sự cố hoặc tai nạn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khẳng định “Just Culture” chính là hồn cốt của văn hóa an toàn hàng không. Văn hóa này không chỉ nên được triển khai trong hệ thống mỗi doanh nghiệp mà còn cần được tuyên truyền, đẩy mạnh trở thành triết lý, quy tắc chung cho toàn ngành hàng không, từ đó làm nền tảng xây dựng một khái niệm văn hóa an toàn giao thông cho toàn xã hội.