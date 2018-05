Báo động tình trạng xâm hại rừng dừa nước Hội An

Ngày 25.5, UBND TP.Hội An phối hợp với Ban quản lý (BQL) Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và UBND xã Cẩm Thanh tổ chức tọa đàm “Du lịch sinh thái Cẩm Thanh - hiện trạng và giải pháp” nhằm cảnh báo những tác động nghiêm trọng khi khai thác du lịch thiếu bền vững làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo tồn, đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.



Theo UBND TP.Hội An, những năm gần đây lượng khách đến xã Cẩm Thanh ngày càng tăng. Chỉ tính lượng khách lưu trú tại các cơ sở dịch vụ ở Cẩm Thanh từ 2014 - 2016 đã tăng gần 30% mỗi năm. Trong 5 tháng đầu năm 2018, đã có trên 300.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, doanh thu bán vé tham quan rừng dừa nước tại Cẩm Thanh đạt gần 9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo BQL Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, những con số tăng trưởng ấn tượng nêu trên đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thách thức đối với sự phát triển du lịch sinh thái nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hội An nói chung.