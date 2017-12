Khu đô thị Vinhomes Imperia: có tổng diện tích lên đến 78,5 ha, tọa lạc tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng - cửa ngõ kết nối với các tuyến đường huyết mạch của thành phố. Vinhomes Imperia hội tụ tinh hoa từ các phong cách kiến trúc nổi tiếng thế giới, tạo nên đặc trưng cho 4 phân khu bao gồm: Phong cách Pháp cổ điển, lãng mạn tại phân khu The Paris; Phong cách Ý hào hoa, phóng khoáng tại phân khu The Venice; Phong cách Mỹ hiện đại, thời thượng tại phân khu The Manhattan (Mỹ) và phong cách xa hoa tại phân khu The Monaco.