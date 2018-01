tin liên quan Dự thảo luật An ninh mạng: Góp ý bỏ 'nghiêm cấm báo chí đăng lại thông tin chưa được kiểm chứng từ internet' Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ cơ quan, đơn vị về các nguy cơ mất an ninh, an toàn khi dùng địa chỉ văn phòng, trụ sở cơ quan để đăng ký giao dịch, nhận hàng qua mạng.

Trước đó, theo báo cáo của công an tỉnh này, thời gian qua có nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn sử dụng địa chỉ văn phòng, trụ sở cơ quan để đăng ký giao dịch, nhận hàng qua mạng. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, an toàn và trái với quy định của pháp luật.

Gia Bình