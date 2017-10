Theo đó, thịt heo dẻo loại ngon ngày 20.10 tại đây lúc 2 giờ sáng là 62.000 đồng/kg, thịt heo khô lúc 3 giờ sáng là 53.000 đồng/kg.



Thịt được gọi là dẻo thường tươi mới mổ và không bị bơm nước hay chất cấm nào, thịt heo khô thường được mổ sớm, thịt không tươi bằng. Với những người làm giò chả sạch, không sử dụng chất bảo quản, mức giá chênh nói trên không đáng lo bằng việc ra chợ mà không mua được thịt dẻo để về làm chả.

Ông Lê Quang Hậu, chủ cơ sở chả Quang Hậu, cho biết khi thị trường thịt heo chưa có sự cố lò mổ Xuyên Á bị đóng cửa vì phát hiện gần 5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần, cơ sở của ông luôn mua được thịt dẻo, nhưng chấp nhận trả cao hơn 5.000 đồng/kg để lấy thịt ngon nhất. Thế nhưng, một tuần sau sự số heo bị tiêm thuốc an thần từ lò mổ Xuyên Á, cơ sở của ông ngưng sản xuất vì không mua đủ lượng thịt dẻo tươi như mong muốn. Quang Hậu là thương hiệu chả sạch làm theo phương pháp thủ công bán hiện đại. Trong khi hầu hết các loại giò chả bán trên thị trường có ít nhất từ 3 - 5 chất bảo quản thì sản phẩm của cơ sở này nói “không” với chất bảo quản, chất tạo giòn dai hay hàn the trong sản phẩm.

Ông Hậu cho biết: “Cả hai lần lên chợ mua hàng từ 1 giờ sáng nhưng đều về xe không vì không có thịt dẻo đủ để mua. Thịt mổ vận chuyển từ Long An lên, khô nhiều quá, không thể làm chả được. Nên cơ sở đóng cửa gần nửa tháng mới làm lại 3 hôm nay”.

Việc TP.HCM áp dụng truy xuất nguồn gốc với 2 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn khiến có thể gỡ được gánh lo tìm thịt sạch lâu nay. Tuy nhiên, ông Hậu cho biết do tỷ lệ truy xuất nguồn gốc vẫn thấp ở chợ Bình Điền và mới đạt 76% ở Hóc Môn nên thịt heo ông mua về làm chả lụa vẫn bị hỏng, khoảng chục ký mỗi ngày. “Thịt vẫn chưa dẻo đẹp như mong muốn, mổ xong vận chuyển đường dài, đưa về cơ sở hơi bị khô chút là giã không dẻo được, bỏ thôi!”, ông Hậu giải thích.

tin liên quan Giá heo hơi vẫn ở mức thấp Nhiều nơi bán dưới 30.000 đồng/kg. Điều này khiến ít nhất khoảng 900.000 hộ chăn nuôi trên cả nước phải bỏ nghề, theo số liệu mới công bố của Cục Chăn nuôi - Bộ NN-PTNT.

Nguyên Nga