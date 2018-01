Hiện hàng trăm tàu cá vẫn còn ken cứng tại cảng Đông Tác, P.Phú Đông (TP.Tuy Hòa). Trên cảng vắng hoe, không một bóng người, thi thoảng một vài người đến thăm, kiểm tra tàu. Điều này khác với mỗi năm trước.

Vì sao thế? Theo ngư dân Võ Văn Tiến, chủ tàu cá PY 91036 TS ở P.Phú Đông, việc ngư dân chậm ra khơi đánh bắt vì thời tiết năm nay thay đổi, biển động liên tục nên không thể vươn khơi. Bên cạnh đó, chi phí chuyến biển tăng do giá dầu tăng, tiền thuê nhân công tăng và khan hiếm cũng khiến ngư dân lo lắng khi mở chuyến biển vụ mới.

Anh Tiến tâm sự: “Thực tế giá dầu tăng so với mọi năm. Xăng dầu tăng nên vật giá dĩ nhiên cũng tăng theo. Nhân công hiện nay tìm rất khó khăn, khó lắm so với mọi năm. Tại vì người ta tính nhân công trên bờ, họ làm có thu nhập ổn định hơn, chi phí tùy theo mỗi gia đình. Còn đi biển thì lúc tiền vô nhiều, lúc vô ít nên không đủ chi phí. Thứ hai làm trên biển có nhiều rủi ro, phức tạp do thiên tai, thành thử các gia đình có sự tính toán. Vì thế nhân công làm trên bờ nhiều hơn so mọi năm, việc tìm người đi biển rất khó”.

Ngoài tác động bởi thời tiết, nhân công, hiện tình trạng tàu cá nằm bờ còn do ngư dân thiếu vốn để làm chi phí chuyến biển. Tùy vào đánh bắt dài ngày hay ngắn ngày mà chuyến biển khác nhau. Những tàu cá đánh bắt thời gian khoảng 2 tháng thì chi phí 120 - 130 triệu đồng/chuyến, còn nếu đánh bắt chỉ 1 tháng, chi phí 60 - 65 triệu đồng. Ngư dân Huỳnh Văn Mẫn, chủ tàu cá PY 96473 TS ở P.Phú Đông, lo lắng: “Nhiều chiếc chưa vươn khơi được do chạy phí tổn chưa ra nên cũng chờ Chính phủ hỗ trợ. Một số tàu có tiền nên họ đã đi được. Như em đây hôm nay mới vay được tiền, lấy phí tổn chuẩn bị đi nhưng do gió nên không đi được. Lo nữa là dầu lên trong khi giá cá quá thấp. Đi thì đi thôi nhưng kiếm tổn hơi khó”.

Trong khi đó, cửa biển Đà Diễn liên tục bồi lấp cũng khiến chi phí tăng lên. Ngư dân Huỳnh Văn Mẫn phản ánh: "Cửa biển bồi lấp sẽ ảnh hưởng đến bà con ngư dân, nguy cơ chìm tàu rất cao. Còn nếu chạy đến cảng Phú Lạc ở xã Hòa Hiệp Nam (H.Đông Hòa) thì chi phí cao quá.

Chúng tôi đề nghị chính quyền hút cát khơi thông luồng lạch, xây bờ kè để tàu thuyền của người dân đi lại đánh bắt thuận lợi, có cuộc sống ổn định. Cửa biển như hiện nay, mỗi lần đi đều sợ, đi phải lựa ngày đi, lựa sóng rất gian nan”.

Trước tình trạng đó, ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, cho biết: “Cửa Đà Diễn thường xuyên bị bồi lấp. Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai kè Đà Diễn để tạo thuận lợi cho bà con ngư dân P.6 và P.Phú Đông ra khơi đánh bắt, đặc biệt là đánh bắt xa bờ. Trước mắt, TP.Tuy Hòa có thể triển khai một số giải pháp tạm thời, tạo ra luồng để tàu thuyền bà con ra vào”.

Đức Huy