Cổ phiếu HAG giảm sàn sau khi lợi nhuận 'bốc hơi'

Cuối tuần qua, HAG và công ty con về nông nghiệp HAGL Agrico (HNG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán E&Y. Với việc điều chỉnh lớn tại nhiều chỉ tiêu quan trọng, lợi nhuận năm 2017 của cả hai công ty này đều giảm đáng kể so với số liệu do công ty tự công bố trước đó. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của HAG từ mức 1.056 tỉ đồng xuống còn 430 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm từ 629 tỉ đồng xuống còn 70 tỉ đồng. Còn HNG thì lợi nhuận trước thuế từ 951 tỉ đồng giảm xuống còn 441 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm từ 927 tỉ đồng xuống 527 tỉ đồng.

Điều này khiến các cổ đông bán tháo và trong phiên đầu tuần 2.4, có đến hơn 22,7 triệu CP của HAG được giao dịch thành công, gấp hơn 7 lần khối lượng giao dịch trong phiên cuối tháng 3. Theo giải trình của HAG, nguyên nhân giảm lợi nhuận năm vừa qua là do chủ yếu giảm lợi nhuận chưa thực hiện của các công ty nội bộ và công ty liên kết là gần 66 tỉ đồng. Bên cạnh đó, ghi nhận tăng chi phí tài chính do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con lên 130,4 tỉ đồng, thuế nhà thầu tại nhóm Công ty Lào và Campuchia lên 12,7 tỉ đồng. Đồng thời tăng mức lỗ trong các công ty liên kết là 11 tỉ đồng, tăng chi phí quản lý doanh nghiệp lên 60,5 tỉ đồng hay tăng chi phí dự phòng thanh lý Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3 là 134 tỉ đồng; giảm mức lãi dịch vụ tư vấn do chưa hoàn thành là 56 tỉ đồng…

Trong khi đó, giá cổ phiếu HNG phiên đầu tuần giảm 4,2% xuống 8.480 đồng/CP. Công ty này cho biết do doanh thu bán bò giảm 2.712 tỉ đồng vì thiếu vốn lưu động để đầu tư cho đàn bò; doanh thu bán đường giảm 390 tỉ đồng vì đã chuyển nhượng ngành này vào giữa năm 2017; doanh thu bán hàng hóa giảm 269 tỉ đồng do công ty tập trung vào các sản phẩm cây ăn trái cũng như doanh thu bán bắp giảm 134 tỉ đồng do chuyển diện tích sang trồng cây ăn trái. Bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại gia tăng 269 tỉ đồng so với năm 2016…