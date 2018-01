Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm với chỉ số VN-Index tăng 48% - mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Thanh khoản bình quân mỗi phiên đạt gần 5.000 tỉ đồng - tăng 63% so với năm 2016. Điều này giúp cho doanh thu trong hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán (CTCK) tăng vượt bậc. Sau đó là đến hoạt động cho vay margin và hoạt động đầu tư chứng khoán. Ví dụ CTCK Rồng Việt (VDS) báo cáo năm 2017 doanh thu đạt 366 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỉ đồng, vượt 38,34% kế hoạch và tăng 125% so với kết quả thực hiện được năm 2016.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ chứng khoán chiếm 41,96%, tăng 32,48% so với năm trước; hoạt động đầu tư tài chính chiếm 27,36%, tăng 98,36% so với năm trước và môi giới chiếm 23,78%, tăng 77,45% so với năm trước.

Còn CTCK TP.HCM (HSC) ghi nhận doanh thu cả năm qua đạt 1.540 tỉ đồng, tăng 87% so với cả năm 2016 và vượt 52% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2017 đạt 554 tỉ đồng, tăng 82% so với năm trước đó. Công ty này cho biết kết thúc năm qua, các mảng kinh doanh của HSC đều ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực. Theo đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt trên 601 tỉ đồng, tăng 72% so với năm 2016; Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt trên 439 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và doanh thu từ hoạt động tự doanh trong năm 2017 tăng đột biến đến 332% so với cùng kỳ năm 2016, đạt hơn 428 tỉ đồng.

Cũng không ngoại lệ, CTCK Sài Gòn (SSI) công bố doanh thu cả năm qua đạt 2.957 tỉ đồng, tăng 19% và 1.278 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 20,5%. Công ty dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 đạt hơn 1.390 tỉ, vượt kế hoạch trên 31% và đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập đến nay. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 781,8 tỉ đồng, tăng 103,9%; lãi từ cho vay trên 519,6 tỉ đồng, tăng 21%, lãi từ các khoản đầu tư là 450,8 tỉ đồng, tăng 30,7%…

Tương tự, CTCK ACB cũng báo cáo lũy kế cả năm 2017 doanh thu hoạt động của công ty đạt 476,4 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 134 tỉ đồng, tăng 18,5% so với năm trước.

M.Phương