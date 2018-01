Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành điện vừa diễn ra, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường khẳng định, doanh nghiệp sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường dây 500 kV mạch 3 gồm: đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng; đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2. Ông Tường cũng cho biết, EVNNPT sẽ thực hiện các giải pháp làm lành mạnh tình hình tài chính; xây dựng và thực hiện kế hoạch thu xếp vốn đầu tư xây dựng dài hạn trong tình hình mới, không có bảo lãnh của Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Vũ Ngọc Minh, Tổng giám đốc EVNNPT cho rằng, năm 2018 Tổng công ty sẽ đối mặt với những thách thức như: tiếp tục phải truyền tải cao từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam; khó khăn trong thu xếp vốn đầu tư xây dựng; đảm bảo lưới điện truyền tải linh hoạt, an toàn khi các nguồn năng lượng tái tạo vào vận hành,... Nhưng theo ông Minh, doanh nghiệp sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, với sản lượng điện truyền tải dự kiến đạt 181,2 tỉ kWh, tăng 9% so với thực hiện năm 2017.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó tổng giám đốc EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn Tùng nêu rõ: năm 2017 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song EVNNPT đã nỗ lực vượt qua những khó khăn và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 2017 do Tập đoàn điện lực VN (EVN) giao trong việc đầu tư phát triển và quản lý vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định để đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Trong năm 2018, EVNNPT dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành 62 dự án (trong đó 14 dự án 500 kV, 48 dự án 220 kV). Cùng với đó doanh nghiệp cũng sẽ khởi công 43 dự án (trong đó có 14 dự án 500 kV, 29 dự án 220 kV). Tổng vốn đầu tư xây dựng trong năm 2018 của Tổng công ty khoảng 18.107 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Tập đoàn EVN yêu cầu Tổng công ty cần vận hành lưới điện truyền tải an toàn ổn định, luôn luôn sẵn sàng truyền tải điện cao nhất để đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, trong đó phân tách tổn thất lưới điện 500 kV, 220 kV và tổn thất khi truyền tải điện Bắc - Nam. Ngoài ra EVNNPT cần chủ động tìm nguồn vốn vay để phục vụ công tác đầu tư - xây dựng các công trình truyền tải điện. "Đối với công tác đầu tư - xây dựng, cần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình lưới điện để kịp thời giải tỏa công suất nguồn điện, đồng thời đảm bảo tiến độ công trình truyền tải cấp điện cho các phụ tải quan trọng như thủ đô Hà Nội, TP.HCM, đồng thời sớm khởi công đường dây 500 kV mạch 3 (Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2)", ông Thành nói.

Nguồn: EVNNPT