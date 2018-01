Cụ thể, so với tháng 11, doanh số xe du lịch tăng 14%, đạt 14.621 xe; xe thương mại tăng 13%, đạt 11.889 xe và có 1.372 xe chuyên dụng được bán, giảm 6%. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.047 xe, tăng 13% so với tháng 11 và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.835 xe, tăng 11%.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12 giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 15%; xe thương mại giảm 2% và xe chuyên dụng giảm 12%; Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 19% trong khi xe nhập khẩu tăng 9%.

Trong tháng 12, nhà sản xuất ô tô chiếm thị phần lớn nhất thị trường Việt Nam vẫn là Thaco với 33,8% thị phần, tăng 16% so với tháng trước nhưng vẫn sụt giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Toyota là nhà sản xuất đứng vị trí thứ 2 lại tăng nhẹ, chiếm 23,8% thị phần, tăng 7% so với tháng trước nhưng vẫn sụt giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda tiếp tục sụt giảm 7% so với tháng trước và 51% so với cùng kỳ.

Với hàng loạt chính sách về ô tô bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, nhiều người kỳ vọng sẽ có cuộc cách mạng giảm giá so với năm 2017, thế nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, việc mua được ô tô giá rẻ trong 2018 là điều chưa thể định đoán được.

