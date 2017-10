Những con số ấn tượng về lượng giao dịch cũng như biên độ tăng giá.

Sôi động cuối năm

Theo thông tin từ cafef.vn, nguồn cung biệt thự/nhà phố trong quý 3/2017 tăng 10% so với quý trước, và tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tại các dự án, các chủ đầu tư thông báo giao dịch luôn đạt mức cao từ 80 - 90% do nhu cầu của người mua ở phân khúc này tương đối cao.

Còn theo dự báo từ các chuyên gia CBRE, trong nửa cuối năm 2017, phân khúc các dự án cao cấp sẽ sôi động hơn. Thị trường đón nhận thêm các sản phẩm mới cao cấp hơn, diện tích lớn hơn. Cùng với sự phát triển của thị trường chung, khu Nam thành phố vẫn luôn là điểm sáng thu hút các nhà đầu tư bất động sản tập trung tại đây.

Lý giải cho việc nhiều khách hàng dịch chuyển đầu tư bất động sản về khu Nam, đặc biệt là đối với phân khúc nhà thấp tầng, bà Huỳnh Thùy Linh, Giám đốc marketing Kiến Á Group, cho biết: “Từ giữa năm 2017, hạ tầng khu Nam liên tục được rót vốn đầu tư phát triển. Cụ thể nhiều dự án hạ tầng đã được TP.HCM phê duyệt như nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; dự án trục bắc - nam kết nối trung tâm với các quận 4, 7 và H.Nhà Bè được đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng góp phần giải quyết các điểm nóng về giao thông tại khu Nam. Đặc biệt, tuyến metro số 4 (đi qua các quận 1, 3, 4, 7, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận và H.Nhà Bè) chạy song song với đường Nguyễn Hữu Thọ đã quy hoạch sẽ thúc đẩy tăng trưởng chung cho vùng. Với sự phát triển về hạ tầng, dễ dàng nhận thấy đang có một làn sóng lớn khách hàng đổ về khu Nam tìm kiếm biệt thự/nhà phố trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ”.

Còn theo người mua như anh Minh Sơn, đang sống cùng ba mẹ tại Q.8, mua nhà ở khu Nam rất thuận tiện về giao thông: "Nhà ở Q.8 nhưng công việc của vợ chồng tôi đều ở Q.1, còn hai con tôi lại học ở Q.7 nên mỗi sáng gia đình đều phải dậy sớm để có thể sắp xếp thời gian cho con đi học, và vợ chồng đi làm đúng giờ. Vì thế, tôi đã mua một căn nhà tại LAVILA, số 25 Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn. Từ LAVILA, tôi và vợ chỉ mất khoảng 20 phút để đến công ty, trên đường đi làm tôi có thể đưa con đi học luôn vì cùng chiều. Hơn thế nữa, ba mẹ tôi cũng có một môi trường sống hài hòa, bình yên tuổi về già với ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát và gặp gỡ bạn bè ngay công viên cạnh nhà", anh Sơn lạc quan chia sẻ.

LAVILA 2: Tỷ lệ đặt chỗ 100%

Nếu anh Minh Sơn chọn mua khu biệt thự phố - vườn LAVILA vì vị trí thuận lợi, thì chị Thúy Vinh ở Q.3, lại đánh giá cao tiến độ xây dựng nhanh chóng của dự án. Một trong những yếu tố đánh giá dự án bất động sản đầu tư có thể sinh lời hay không là tiến độ dự án. Những dự án được đầu tư bởi các công ty uy tín, tiến độ xây dựng đảm bảo thì sẽ luôn nhận được sự quan tâm cao của khách hàng. "Theo tìm hiểu của tôi thì dự án LAVILA 1 mới ra mắt từ năm ngoái nhưng nay đã cất nóc, dự kiến bàn giao vào quý 2/2018, còn LAVILA 2 được giới thiệu trong năm nay cũng đạt tốc độ xây dựng nhanh chóng không kém và sẽ bàn giao vào quý 1/2019. LAVILA đang được tập trung xây dựng và dự kiến bàn giao cho khách hàng năm 2018. Như vậy, không khó để dự đoán trong tương lai giá nhà tại LAVILA còn tăng cao", chị Thúy Vinh chia sẻ.

Ngoài những ưu thế về vị trí, hạ tầng và tiến độ xây dựng, khu biệt thự phố - vườn LAVILA còn thu hút khách hàng ở thiết kế cảnh quan khi mật độ xây dựng chỉ chiếm 29,6%, còn lại là không gian sinh hoạt chung, công viên, thảm xanh... Lợi thế tiếp giáp sông và hồ tự nhiên không chỉ cho LAVILA bầu không khí trong lành, thoáng mát mà còn mang lại không gian bình yên, tĩnh lặng cho mỗi ngôi nhà. Trong quy hoạch công viên bao quanh hồ, đơn vị thiết kế cảnh quan Sala Design Group (Singapore và Hồng Kông) đã phủ lên khu vực này một diện mạo hoàn toàn mới, với hơi thở năng động hiện đại, phảng phất nét tinh tế gần gũi, giúp mang con người xích lại gần nhau hơn qua các lối dạo bộ gió mát lành, ghế nghỉ chân, khu thể thao, sân chơi trẻ em, hồ bơi…

Với những thuận lợi về hạ tầng, quy hoạch không gian xanh, khu biệt thự phố - vườn LAVILA nhận được đánh giá cao của khách hàng khi ngay từ ngày đầu ra mắt đã có tốc độ giao dịch 150 căn/tháng, giai đoạn 2 cũng thành công với 100% căn được đặt chỗ ngay trong ngày giới thiệu đầu tiên vào tháng 4.2017. Với sức nóng của LAVILA trong thời gian qua, 100 căn biệt thự phố vườn cuối cùng sắp được chính thức giới thiệu vào ngày 28.10 tới đây, hiện tại tỷ lệ đặt chỗ đã đạt 60% sau một tuần nhận giữ chỗ.



Minh Vy