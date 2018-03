Đồng hành cùng Giờ Trái đất

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kêu gọi sự đồng lòng của mọi người

Sự kiện Giờ Trái đất 2018 diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 thứ bảy ngày 24.3 trên toàn thế giới. Tại VN, Bộ Công thương là cơ quan chủ trì tổ chức chương trình và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục tham gia hưởng ứng chiến dịch với vai trò là nhà tài trợ đồng hành chính. Với khẩu hiệu “Hôm nay tôi sống xanh hơn - Go More Green”, chiến dịch Giờ Trái đất kêu gọi cộng đồng dân cư và tổ chức, cơ quan hưởng ứng tham gia tắt đèn chiếu sáng, các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện. Bên cạnh đó tổ chức các hoạt động chạy việt dã, xe đạp tuần hành hoặc thi trắc nghiệm tiết kiệm điện cho học sinh trong nhà trường…

Theo ông Nguyễn Phước Đức, Phó tổng giám đốc EVN SPC, đồng hành cùng sự kiện này, tổng công ty yêu cầu các công ty điện lực tại 21 tỉnh, thành phía nam chủ động đề xuất UBND các tỉnh, thành đăng ký tham gia và tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện và tuyên truyền để triển khai thành công sự kiện theo thông điệp đề ra. Đặc biệt không gây ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho các hoạt động khác của địa phương, đảm bảo an toàn các công trình điện, an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

60 phút tắt đèn vì Trái đất

Bên cạnh việc triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn phía nam, EVN SPC phối hợp Công ty Điện lực TP.Cần Thơ, Sở Công thương, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018. 250 cờ phướn đã được treo trên các tuyến đường chính của TP.Cần Thơ; 10 băng rôn treo tại 9 điện lực và công ty; 20 bảng tuyên truyền đặt tại phòng giao dịch công ty và 9 phòng giao dịch điện lực để kêu gọi mọi người hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Ngoài ra, Công ty Điện lực TP.Cần Thơ cũng phối hợp Sở GD-ĐT tổ chức tuyên truyền về sự kiện Giờ Trái đất 2018 và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trong buổi sinh hoạt dưới cờ tại các trường học.

Ông Đức cho biết điện lực các quận, huyện đã phối hợp phòng kinh tế, phòng quản lý thị trường vận động các hộ kinh doanh, người dân đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo vào Giờ Trái đất, đặc biệt tại các địa điểm nổi tiếng của TP.Cần Thơ như: bến Ninh Kiều, xung quanh khu vực công viên Lưu Hữu Phước, Đại lộ Hòa Bình, trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND, trụ sở các sở, ban, ngành thành phố... Các quận, huyện, thị xã, mỗi đơn vị chọn một địa điểm công cộng trên địa bàn để tắt điện chiếu sáng.

Sáng 24.3, hơn 100 đoàn viên thanh niên của Công ty Điện lực TP.Cần Thơ, Điện lực Q.Cái Răng, Quận đoàn Cái Răng tổ chức trồng 200 cây dầu chống biến đổi khí hậu tại bờ kè sông Cần Thơ. Bên cạnh đó phối hợp Thành đoàn Cần Thơ lắp đặt 10 xe đạp tập thể dục tạo nguồn điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng...